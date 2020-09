కరోనా వ్యాక్సిన్ సరఫరాలో అందర్నీ చేర్చుకోవడం కీలకం

ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ అధ్యక్షుడు ముహమ్మద్ సూచన

న్యూయార్క్ : ఏ ఒక్కరినీ విడిచిపెట్టకుండా అవసరమైన వారందరికీ కరోనా వ్యాక్సిన్ అందేలా చూడాలని, ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని విడిచిపెట్టినా ప్రపంచం మళ్లీ కరోనా మహమ్మారిని తీవ్రంగా ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశ అధ్యక్షుడు టిజ్జని ముహమ్మద్ బండే హెచ్చరించారు. ఇందులో అందర్నీ చేర్చుకోవడం కీలకం అని ఆయన ప్రస్తావించారు. అలా చేర్చుకోకుంటే బాధితులు మిగిలిపోయి వైరస్‌తో కొనసాగుతారని, అలాంటప్పుడు మనం అనుకున్న శాంతిని సాధించలేమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఆయన ఒక వార్తాసంస్థకు ఇంటర్వూ ఇచ్చారు. ఎవరైతే వ్యాక్సిన్లు అభివృద్ధి చేస్తున్నారో వారు విస్తారంగా వ్యాక్సిన్‌ను అందచేయడమే తమ సంకల్పంగా చెబుతున్నారని అది చాలా ముఖ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. పేద, గొప్ప అన్న బేధం లేకుండా కరోనా ఎలా వ్యాపించిందో ప్రతి దేశానికి వెళ్లి పరిశీలించాలని సూచించారు. ప్రపంచం తిరిగి సాధారణ పరిస్థితికి రాడానికి సంఘీభావం, భాగస్వామ్యం, సానుభూతి దేశాల మధ్య అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సభ్య దేశాలు 193 నుంచి వచ్చిన దౌత్యప్రతినిధులతో వ్యక్తిగతంగా ఐక్యరాజ్యసమితి అసెంబ్లీ ఛాంబర్‌లో ప్లీనరీ నిర్వహించిన సందర్భంగా ఈ ఇంటర్వూ జరిగింది. ఏటా ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశాలకు వంతుల వారీగా ప్రాంతాల నుంచి అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది.

ఈసారి ఆఫ్రికన్ గ్రూపు ముహమ్మద్‌ను అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకుంది. ఐక్యరాజ్యసమితి లోని నైజీరియా రాయబారిగా ముహమ్మద్ వ్యవహరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్‌లో బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆయన మానవ హక్కులు, అభివృద్ధి, ప్రత్యేకంగా విద్య, పేదరిక నిర్మూలనపై దృష్టి కేంద్రీకరించ వలసి ఉంది. కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు ప్రత్యేక అధ్యక్షుడిని సృష్టించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. సెప్టెంబర్ 21న జరగనున్న ఐక్యరాజ్యసమితి 75 వ వార్షిక సదస్సు నాటికి అన్ని దేశాలు సమష్టిగా ఏకాభిప్రాయంతో ప్రకటన చేయడానికి తగిన దౌత్యనైపుణ్యాన్ని ముహమ్మద్ చూపించారని దౌత్యవేత్తలు ప్రశంసించారు. ఈ డిక్లరేషన్ (ప్రకటన)లో ఐక్యరాజ్యసమితి విజయాలు, వైఫల్యాలు, కరోనా నివారణకు అవసరమైన నిర్మాణాత్మక హామీలు ప్రపంచాన్ని సమష్టిగా పరిరక్షించడానికి ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ వెల్లడిస్తారు.

Corona vaccine should be given to anyone needs it