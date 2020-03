న్యూఢిల్లీ : మహారాష్ట్రలో కొత్తగా 12 కరోనా కేసులు నమోదు కావడంతో ఆదివారం నాటికి దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 107కు చేరిందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. కోవిడ్ 19 (కరోనా) వల్ల ఢిల్లీలో ఒకరు, కర్ణాటకలో మరొకరు మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. కరోనా అనుమానిత రోగులపై జరిపిన పరీక్షల్లో ఢిల్లీలో ఏడు, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 11, కర్ణాటకలో 6, మహారాష్ట్రలో 31, కేరళలో 22, లడఖ్‌లో 3, జమ్మూకశ్మీర్‌లో రెండు, తెలంగాణలో 3, రాజస్థాన్‌లో రెండు, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, పంజాబ్‌లలో ఒక్కొక్కటి వంతున పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కేరళలో ముగ్గురు రోగులకు ఫ్లూ తరహా అంటువ్యాధి లక్షణాలు కనిపించాయి. అయితే చికిత్స తర్వాత వారు కోలుకోగా డిశ్చార్జి చేశారు.

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు మహారాష్ట్ర ఏవిధంగా సంసిద్ధంగా ఉన్నదీ తెలుసుకునేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరేతో శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు టెలిఫోన్‌లో మాట్లాడారు. తన ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి థాకరే ప్రధానికి ఫోన్‌లో వివరించారు. పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు కేంద్రం, రాష్ట్ర చేస్తున్న ప్రయత్నాలపైనే నాయకులిద్దరూ ప్రధానంగా చర్చించారు. వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు వీలుకల్పించేలా అధికారులకు విశేషాధికారాల్నిచ్చే అంటువ్యాధుల చట్టం 1897ను రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇప్పటికే అమలులోకి తెచ్చింది. విద్యాసంస్థలు, థియేటర్లు, షాపింగ్ మాల్స్, పార్క్‌లు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, జిమన్నాసియంలను మూసివేయాలని ఆదేశించింది.

కోవిడ్ 19ని నిరోధించే చర్యల్లో భాగంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశం మేరకు …కోల్‌కతా నుంచి బంగ్లాదేశ్ నగరాల మధ్య నడిచే ఇండియా బంగ్లాదేశ్ పాసింజర్ రైళ్లను ఆదివారం నుంచి రద్దు చేసినట్టు తూర్పు రైల్వే అధికారి ఒకరు చెప్పారు. మైత్రీ, బంధన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను మార్చి 15 నుంచి ఏప్రిల్ 15 వరకు నిలిపేసినట్టు రైల్వే అధికారి ఒకరు తెలిపారు. సీల్డా, హౌరా, అసన్‌సోల్ మొదలైన డివిజన్లలో కరోనా పట్ల అవగాహన చర్యల్ని తూర్పు రైల్వే చేపట్టింది. కోవిడ్ 19 కోరలు చాచి వ్యాపిస్తున్న ఇటలీ నుంచి 218 మంది భారతీయుల్ని ఆదివారం స్వదేశానికి తీసుకొచ్చారు. వారిలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు. మిలన్ నుంచి ఎయిరిండియా విమానం ఆదివారం ఉదయం 9.45 గంటలకు ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దిగింది. వారిని నైరుతి ఢిల్లీ చావ్లా ప్రాంతంలోని (ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ (ఐటిబిపి) క్వారెంటైన్ ఫెసిలిటీకి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.

పాకిస్థాన్‌లోని యాత్రాకేంద్రం కర్తార్‌పూర్ సాహిబ్ గురుద్వారాకు వెళ్లడానికి యాత్రికుల రిజిస్ట్రేషన్లను ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచి రద్దు చేసినట్టు హోంమంత్రిత్వశాఖ ఆదివారం తెలిపింది. పాకిస్థాన్‌తో అనుసంధానించే అంతర్జాతీయ సరిహద్దు కేంద్రాల ద్వారా యాంత్రికులు 2020 మార్చి 16 నుంచి కర్తార్‌పూర్‌కు వెళ్లకుండా, రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకోకుండా భారత ప్రభుత్వం నిషేధం విధించినట్టు హోంమంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. ఇలా ఉండగా, ఇండో బంగ్లా, ఇండో నేపాల్, ఇండో భూటాన్, ఇండో మయన్మార్ సరిహద్దుల్లో కొన్ని చెక్‌పోస్ట్‌ల వద్ద మినహాయించి మిగిలిన చోట్ల మార్చి 15 అర్ధరాత్రి నుంచి, పాకిస్థాన్ సరిహద్దును మార్చి 16 అర్ధరాత్రి నుంచి మూసేస్తూ అన్ని రకాల రాకపోకల్ని నిలిపేస్తున్నట్టు భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

Coronavirus cases in the country rose to 107 on Sunday