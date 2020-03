న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తోంది. శనివారం ఒక్కరోజే 179 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. దీంతో దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 979 చేరుకోగా… మృతుల సంఖ్య 25కి చేరింది. కరోనాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 30,900 మంది మృతి చెందారు. 6లక్షల 63వేలకు పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి. కరోనా మహమ్మారి బారి నుంచి 1.42లక్షల మంది బాధితులు కోలుకున్నారు. ఇటలీలో 92,472 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు, 10,023 మంది మృతి చెందారు. అటు అమెరికాలలో 1.2లక్షలకు పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా..2,227 మంది చెందారు. చైనాలో 81,439 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు కాగా, 3,300 మంది చనిపోయారు. స్పెయిన్ లో 73,235 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఉండగా… 5,982 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. ఫ్రాన్స్ లో 37,575 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవ్వగా మృతులు 2,314గా ఉన్నాయి. ఇరాన్ లో 85,408 కరోనా కేసులుండగా 2,517మంది చనిపోయారు.

Total number of #Coronavirus cases in the country rises to 979(including 86 cured/discharged and 25 deaths): Union Health Ministry pic.twitter.com/U6WV7BjCbb

— ANI (@ANI) March 29, 2020