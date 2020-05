కరోనాను తేలికగా తీసుకున్నామా?

20 జనవరి 2020న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్లుహెచ్‌ఒ) వరల్డ్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. భారత ప్రభుత్వం దాన్ని ఎందుకు బేఖాతర్ చేసిందో మరి? కరోనా వైరస్ ఎక్కడ ప్రారంభమైందో ఆ వూహాన్ నగరానికి రెండు ఎయిర్ ఇండియా విమానాల్ని పంపి, వందల మందిని భారత్‌కు తీసుకొచ్చింది అంతేకాదు ఎయిర్ ఫోర్స్ సి 17 ద్వారా మన దేశం వూహాన్‌కు వైద్య సహాయం పంపింది. తిరుగు ప్రయాణంలో అక్కడ ఉన్న భారతీయుల్ని వందకు పైగా స్వదేశం తీసుకొచ్చింది. అప్పటికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక వెయ్యి మంది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. డబ్లుహెచ్‌ఒ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం వారు ఇలాంటి పనులు చేయడం సబబేనా? ఒక్క ఫిబ్రవరి 2020 నెలలోనే అన్ని దేశాల నుండి యాభై అయిదు వేల మంది మన దేశం చేరుకున్నారు.

జన సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండి, వైద్య సదుపాయాలు అంతంత మాత్రంగా ఉన్న మన దేశ ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి ఏలినవారు ఏం ఆలోచించినట్టూ? వైరస్ వ్యాప్తి ముందే పసిగట్టి, చర్యలు తీసుకోకపోగా దేశంలో మేళాలు, ఫెస్టివల్స్, కార్నివాల్స్, మహోత్సవాలు ఎందుకు జరగనిచ్చారు? ప్రజారోగ్యం ప్రధానమైనప్పుడు అలాంటివన్నీ అప్రధానమైపోవాలికదా? భౌతిక దూరం పాటించడం తప్పనిసరి అని తెలిసినప్పుడు లక్షల మంది గుమిగూడే వేడుకలపై నిర్దంద్వంగా ఆంక్షలు ఎందుకు విధించలేదూ? వరల్డ్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన తర్వాత కేవలం 2020 ఫిబ్రవరి నెలలో దేశంలో 2530 అతి పెద్ద మహోత్సవాలు జరిగాయి. కావాలంటే కేలండర్ వెనక్కి తిప్పి, జరిగిన సంఘటనలు గుర్తు చేసుకోండి. ఉదాహరణకు ఉదయపూర్ ప్రపంచ సంగీత్ మేళా, ఇండియన్ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్, తాజ్‌మహోత్సవ్, కోణార్క్ ఫెస్టివల్, గోవా కార్నివాల్, నాట్యాంజలి డాన్స్ ఫెస్టివల్, దక్కన్ ఫెస్టివల్, హంపీ పండగ, లోసర్ పండగ, ప్రపంచ ఆత్మల పండగ వగైరా, వగైరా.

దేశంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి, వాటికి ఎంతెంత మంది వస్తారు అన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం తప్పక ఉంటుంది. వందల మంది సలహాదార్లు, విశ్లేషకులు, ఏజెన్సీలు, అధికారంలో ఉన్న వారికి అందుబాటులో ఉండడం సహజం. పైగా జగ్గీవాసుదేవ్ లక్షల మందితో జరిపిన సభలకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి హాజరయ్యారు. ఇవన్నీ కాకుండా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ను ఆహ్వానించి ‘నమస్తే ట్రంప్’ కార్యక్రమం ఎంతో ఆర్భాటంగా జరిపింది కూడా అప్పుడే! మార్చి చివరలో ప్రకటించిన లాక్‌డౌన్, ఫిబ్రవరి మొదట్లోనే ప్రకటిస్తే దేశానికి ఎంతో మేలు జరిగేది. ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్ మత సభలు కూడా జరిగి ఉండేవి కావు. దేశం ఇంతగా అల్లకల్లోలం అయి ఉండేది కాదు.

ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్‌లో మర్కజ్ మసీదులో 2020 మార్చి 1315 మధ్య తబ్లిఘీ జమాత్ మత ప్రార్థనలు జరిగాయి. దీనికి ఇండోనేషియా వంటి ఇతర దేశాల నుంచి వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి కూడా దేశస్థులు వాటికి వెళ్లారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి వెళ్లిన వారు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు. ఒక్క తెలంగాణ నుండే సుమారు వెయ్యికి పైగా వెళ్లారు. విచిత్ర మేమంటే ఈ ధార్మిక సభలకు విదేశీయులకు భారత ప్రభుత్వమే వీసాలిచ్చింది. వారు విమానాలు, రైళ్లు, బస్సుల ద్వారా దేశంలో అనేక ప్రాంతాలకు తిరిగి వెళ్లారు. అంటే కరోనాను తీసుకుని, దేశమంతా వ్యాప్తి చేస్తూ వెళ్లారన్నమాట! వీరి వల్లనే కరీంనగర్ రెడ్ ఎలర్ట్ జోన్‌గా మారిపోయింది. కరోనా మరణాల రేటు తెలంగాణలో ఉన్నఫళంగా పెరిగింది. తెలంగాణలోనూ, కశ్మీర్‌లోనూ మరణించిన వారంతా ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్‌లో ప్రార్థనలకు వెళ్లిన వారేనని, జాతీయ మీడియా ప్రకటించింది.

సమాచారం గోప్యంగా ఉంచినందుకు మర్కజ్ మసీదు మౌలాపై ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చేయబడింది. ఇది వాస్తవంగా జరిగిన విషయం. దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుని, విశ్లేషించుకుంటే, మనకు అర్థమయ్యేదేమంటే ఆరోగ్యకరమైన విధానాలు, పద్ధతులు ఏవీ పాటించని మత ప్రచార సభలు, ప్రార్థనా సభలు, మేళాలు, జాతరలు సమాజానికి ఎంతో కీడు చేస్తున్నాయని! ప్రార్థనా స్థలాలకు సంబంధించిన కొలనుల్లో, చెరువుల్లో, పుష్కరిణుల్లో, నదుల్లో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రమాణాలేవీ పాటించరు. దేవుడి పేరుతో, పవిత్రత పేరుతో నిరాఘాటంగా వ్యాధుల్ని వ్యాపింప జేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారి మీద ప్రభుత్వ ఆరోగ్య శాఖ వారికి ఏ మాత్రం అజమాయిసీ ఉండదు. ఇది విచారించదగ్గ విషయమే కదా? ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాపించి అన్ని దేశాలు, దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. కాబట్టి, ఈ మత సభల గురించిన సమాచారం బయటపడింది. లేకపోతే ఎప్పటిలాగే రోగాలు పంపిణీ చేస్తూ గప్‌చిప్‌గా, వారివారి దేశాలకు, వెళ్లిపోయేవారు. మన ప్రభుత్వ నిఘా వ్యవస్థ ఎంత అలసత్వం ప్రదర్శిస్తోందన్నది కూడా దీనితో బయటపడింది.

కరోనా వైరస్ పేరు చెప్పి తాము ఒంటిమిట్టలో ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకునే సీతారామ కళ్యాణం జరపకుండా ఎవరూ అడ్డుకోలేరని మత బోధకుడు రాధా మనోహర్ దాస్ ప్రభుత్వాన్ని చాలెంజ్ చేశాడు. ఆయన వెనక వందల మంది భక్తులు ఉన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అలాంటి వారిని ఉపేక్షించొచ్చా? నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినందుకు, జనాన్ని రెచ్చగొట్టినందుకు ఎందుకు అదుపులోకి తీసుకోలేదూ? అల్లా దయ వల్ల కరోనా వైరస్ తమనేమీ చేయలేదని, తాము నమాజు ఇంట్లో చేసుకోమని, ఎప్పటిలా మసీదుకు వచ్చి సామూహికంగానే చేసుకుంటామని ఓ మౌల్వీ చెప్పారు. వందల మందిని వెనకేసుకుని, మసీదు మెట్ల మీద నిలబడి టివి ఛానల్‌కు ఇంటర్వూ ఇచ్చాడు. ఇలాంటి వారిని గుర్తించి లాక్‌డౌన్ నిబంధనల్ని ధిక్కరించినందుకు ఎందుకు అదుపులోకి తీసుకోలేదూ? మరోచోట మరో సంఘటన జరిగింది. నిత్య సహాయ మాత చర్చి మతాధికారి, ప్రజల్ని భారీ సంఖ్యలో కూడగట్టి, సామూహిక ప్రార్థనలు నిర్వహించాలని ప్రయత్నిస్తుండగా పోలీసులు వెళ్లి అతణ్ణి అరెస్టు చేశారు.

దేశంలో కరోనా వైరస్ నివారణకు దేశ ప్రజలందరూ గృహ నిర్బంధంలో ఉండాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల చాలా మంది అసహనానికి, మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. వీళ్లంతా ఒకసారి ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ విక్రమ్ పేతియా అనుభవం తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఈయన ప్రస్తుతం 80 ఏళ్ల వృద్ధుడు. 1971లో జరిగిన భారత్ పాకిస్థాన్ యుద్ధంలో యుద్ధఖైదీగా కఠిన శిక్షలు అనుభవిస్తూ గడిపాడు. ఆయనను కిటికీ కూడా లేని అతి చిన్న గదిలో ఉంచారు. మొదటి తొమ్మిది రోజులు తిండి, నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేదు. కొడుతూ, ఎలక్ట్రిక్ షాకులిస్తూ నానా హింసలకు గురి చేశారు. ఆ తర్వాత కూడా పేపరు, పుస్తకాలు, రేడియో అందుబాటులో లేని చోట ఉంచారు. కనీసం పక్షుల అరుపులు వినబడని చోట, ఆకాశం కనబడని చోట ఐదు నెలల మూడు రోజులు ఉంచారు. అయినా, ఆయన తన కోసం, తన కుటుంబం కోసం, తన దేశం కోసం ఓపిక పట్టి కాలం గడిపారు. ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల్ని గమనించి, ఆయన తన అనుభవాల్ని దేశవాసులతో పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇంటి తిండి తింటూ, పుస్తకాలు చదువుతూ, టివి చూస్తూ ఎన్నిక చేసుకున్న మంచి సినిమాలు చూస్తూ, ఫోన్‌లలో మాట్లాడుకుంటూ, విడియో కాన్ఫరెన్స్‌లు జరుపుకుంటూ ఇబ్బంది పడుతున్నామని బెంబేలు పడేవారు తమకు తాము ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి! వైస్ మార్షల్ విక్రమ్ అనుభవాలు గుర్తు చేసుకుని, స్ఫూర్తిని పొందాలి.

ఈ లాక్‌డౌన్ సందర్భంగా బతుకు దెరువు కోసం రాష్ట్రాలు దాటి వచ్చిన వలస కూలీల గురించి ప్రభుత్వాలు మొదట సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు. వారి సమస్యను గుర్తించి, వారికి వసతి కల్పించిన తర్వాత మాత్రమే లాక్‌డౌన్ ప్రకటించాల్సింది. అయినా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు 2020 ఫిబ్రవరిలోనే లాక్‌డౌన్ ప్రకటిస్తే ఫలితాలు ఇంకొంచెం మెరుగ్గా ఉండేవి. అయితే వారెందుకు ఆ పని చేయలేదూ? అని అంటే మధ్యప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి, తమ బిజెపి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యే దాకా ఆగారు అన్నది ఒక రాజకీయ విశ్లేషకుడు చెప్పిన మాట! అయితే ఉత్తరప్రదేశ్‌లో వలస కూలీలను కూర్చోబెట్టి వారి మీద రసాయనాలు చల్లడం, వారు పేదవారు కావడమేనా వారి నేరం? విమానాల్లో ప్రయాణం చేయగలవారు విదేశాల నుండి వైరస్ అంటించుకొస్తే, రసాయనాలేమో ఇలాంటి పేదవారిపై చల్లుతారా? విదేశాల్లో చిక్కుబడి పోయిన ధనవంతుల్ని ప్రత్యేక విమానాలు పంపి, వారిని భారత్‌కు తీసుకొస్తారు. ఇక్కడ పూట గడవని వారిపై మాత్రం చిన్నచూపు ఎందుకూ? మనుషులంతా ఒక్కటే అన్నది ఏలినవారు ఎంత త్వరగా గ్రహిస్తే అంత మంచిది!

1315 మార్చి తేదీలలో ఢిల్లీ మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ ధార్మిక సభలు జరిగినప్పుడు, మతపరమైన సభలు జరుపుకోవద్దని ఆంక్షలు లేవు. దేశంలో లాక్‌డౌన్ ప్రకటించడానికి ముందు రోజు దాకా తిరుపతి, సాయిమందిర్, సిద్ధి వినాయక దేవాలయం, వైష్ణోదేవి ఆలయం… వగైరా అన్నిటికి అన్ని వేల సంఖ్యలో భక్తుల్ని అనుమతించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వేల మందితో వెళ్లి అయోధ్యలో పూజలు చేశారు. స్వయంగా రాష్ట్రపతే ఎంపిలకు పార్టీ ఇచ్చారు. అసలు లాక్‌డౌన్ ప్రకటించడమే చాలా ఆలస్యంగా ప్రకటించారంటే ఇక ఆ తేదీ వరకు ఆ తర్వాత కూడా దేశంలో కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ప్రభుత్వం అన్నింటినీ ఆపేసి దేశ ప్రజలకు స్ఫూర్తిదాయకమవ్వాల్సింది. అధికారం హస్తగతం చేసుకోవడానికి ఏ దుస్సాహసానికైనా తెగిస్తామని మధ్యప్రదేశ్‌లో బిజెపి పార్టీ చేసి చూపింది కదా? శివరాజ్ సింగ్ భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ఏమైనా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడా? లేదే దేశం లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్న రోజుల్లోనే అంటే 2020 ఏప్రిల్ 3న హరిద్వార్‌లో చిక్కుకున్న గుజరాతీ భక్తుల్ని స్వయంగా దేశ హోమ్ మంత్రి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరూ కలిసి హరిద్వార్‌కు లగ్జరీ బస్సులు పంపి, భక్తులను గుజరాత్ తీసుకొచ్చారు.

ఇదే దేశ గృహ మంత్రి ఎక్కడెక్కడో చిక్కుకుపోయిన వలస కూలీల పట్ల ఏమీ చేయలేకపోయారు. అంటే ఈ ప్రభుత్వం అందరిదా లేదా కొందరిదా? అనే అనుమానం రావడం సహజమే కదా? అయితే, ఢిల్లీ ధార్మిక సభలకు వెళ్లి వచ్చిన వారు వెంటనే స్వచ్ఛందంగా బయటికి వచ్చి తాము, తాము కలిసిన వారందరితో కలిసి తక్షణం కొవిడ్ 19 పరీక్షలు జరిపించుకోవాలి. ఇది తప్పని సరి. చప్పట్లు చరిచి హెల్త్‌కేర్ సిబ్బందికి దేశ ప్రజలు కృతజ్ఞతలు తెలపాలని దేశ ప్రధాని పిలుపు నిచ్చారు. దేశ పౌరులు పాటించారు. తర్వాత ఏమైంది? హెల్త్ కేర్ సిబ్బందిపై ఘోరంగా దాడులు జరిగాయి. వందకు పైగా డాక్టర్లే వైరస్ సోకి చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. అలాగే మరో సారి సమైక్యతను చాటుతూ దేశ ప్రజలు దీపాలు వెలిగించాలన్నారు. ఈ దేశ సమైక్యత అచంచలమైంది. దాన్ని సింబాలిక్ దీపాలతో ప్రదర్శించనక్కరలేదు. ప్రదర్శిస్తే నష్టమూ లేదు. వాటికి కరోనా వైరస్ నశించదు. లాక్‌డౌన్ సందర్భంగా దొరికిన సమయాన్ని చాలా మంది టిక్‌టాక్ విడియోలు చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అలాగే ఈ చప్పట్లు, దీపాలు భారత ప్రధాని టిక్‌టాక్ షోలో భాగం కాదు గదా? ఇంతకూ ఇలాంటి విపత్కర సమయంలో ఆయన దేశ ప్రజలతో మాట్లాడిన అవసరమైన, అర్థవంతమైన మాటేదైనా ఉందా? అని సామాన్యులు ఆలోచనలో పడ్డారు.

