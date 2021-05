నేడే కౌంటింగ్

ఐదు రాష్ట్రాల ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ

ఉదయం 8 గం.లకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం

మొత్తం 2,364 కౌంటింగ్ కేంద్రాలు

తేలనున్న 822 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల అభ్యర్థుల భవితవ్యం

కొవిడ్ నెగెటివ్ సర్టిఫికెట్ ఉన్న వారికే ఏజెంట్లుగా కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి అనుమతి : ఇసి

న్యూఢిల్లీ : కొవిడ్ తీవ్రత నడుమ సాగిన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటి ంగ్ ఆదివారం జరుగుతుంది. రాజకీయంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ఈ ఎన్నికలు పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరిలలో ఏ పార్టీ లేదా ఏ కూటమి బలాబలాలకు పరీక్షగా నిలిచాయి. ఎన్నికల పోలింగ్ దశతోపాటు కౌంటింగ్ స్థాయిల్లోనూ పూర్తి స్థాయిలో కొవిడ్ నిబంధనలు అమలు జరపాలి, ఎన్నికల ఫలితాల త రువాత విజయోత్సవ ర్యాలీలు నిర్వహించరాదనే కీలక ఆదేశాల నడుమ ఆదివారం కౌంటింగ్ ఆరంభం అవుతుంది. ఎన్నికల కౌంటింగ్ నిలిపివేయాలని కొన్ని చోట్ల పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. ప్రత్యేకించి పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తన గెలుపు కోసం బిజెపి హోరాహోరి పోరు సాగించింది. అదే విధంగా తమిళనాడు, అసోంలలో పెత్తనానికి ఆశిస్తోంది. ఇప్పటి ఆదివారపు కౌంటింగ్ దశకు తొలుత సిబ్బంది విషయంలో ఇబ్బంది ఏర్పడింది.

పలు చోట్ల కొవిడ్ ఉధృతితో విధులకు చాలా మంది రావడానికి ఇష్టపడలేదు. ఇప్పుడు ఐదు రాష్ట్రాలలో మొత్తం 2364 కౌంటింగ్ హాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం మీద 822 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో ఎవరు కాబోయే ప్రతినిధి అనేది ఆదివారం మధ్యాహ్నానానికి స్పష్టం అవుతుంది. ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలను వాస్తవిక ఫలితాలు నిర్థారిస్తాయా? లేదా అనేది తేలుతుంది. కొవిడ్ మార్గదర్శకాల నేపథ్యంలో ఈసారి అత్యధిక సంఖ్యలో కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 8 గంటలకు కౌంటింగ్‌ఆరంభం అవుతుంది. రాత్రి వరకూ కొనసాగుతుంది. దాదాపు 1100 మంది ఎన్నికల పరిశీలకులను రంగంలోకి దింపారు. కొవిడ్ నెగెటివ్ సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారినే కౌంటింగ్ దశలో ఏజెంట్లుగా అనుమతిస్తారు. అదే విధంగా కొవిడ్ లేకుండా ఉండే పోటీ అభ్యర్థులే కేంద్రాలలోకి తగు అనుమతితో రావాల్సి ఉంటుంది. ఈసారి పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అతి ఎక్కువగా 8 విడతల పోలింగ్ జరిగింది. ఈ రాష్ట్రం తీవ్రస్థాయి రాజకీయ వేడిని రంగరించుకుంది. మమతకు బిజెపి తరఫున మోడీ, అమిత్ షాలు సవాలువిసిరారు.

అయితే కేవలం వీల్‌ఛెయిర్‌కే పరిమితం అయి టిఎంసి అధినేత్రి తమ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ఎక్కువగా సాగించారు. ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వేలలో ఇక్కడ టిఎంసి హ్యాట్రిక్ తప్పదని అభిప్రాయం వ్యక్తం అయింది. అయితే కొన్ని పోల్ సంస్థలు బిజెపి ఆధిక్యం తెలిపాయి. కేరళలో అధికార ఎల్‌డిఎఫ్ వస్తుందని, తమిళనాడులో కాంగ్రెస్, డిఎంకెల కూటమి విజయం ఉంటుందని తేల్చిచెప్పాయి. ఇక ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల లెక్కింపుతోపాటే నాలుగు లోక్‌సభ, 13 అసెంబ్లీ స్థానాలకు జరిగిన ఉప ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కూడా ఉంటుంది. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ విజయోత్సవాలు నిర్వహించరాదని ఎన్నికల సంఘం తేల్చిచెప్పిన దశలో విజయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వివిధ పార్టీలు ఆదివారం ఎటువంటి ఫలితాన్ని చవిచూడాల్సి వస్తుందో అనే తపనతో ఉన్నాయి. దేశంలో అతి భీకర కొవిడ్ ఉధృతి దశలో జరిగిన రాజకీయ పోరులో పార్టీల భవితవ్యపు వెతుకులాట సందడి సండేతో ముగుస్తుంది.

Counting of votes for 5 states, all eyes on West Bengal