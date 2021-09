త్వరలో కోవాగ్జిన్ కు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆమోదం

న్యూఢిల్లీ: కోవిడ్-19కు హైదరాబాద్ లోని భారత్ బయోటెక్ రూపొందించిన స్వదేశీ వ్యాక్సిన్ ‘కోవాగ్జిన్’కు ఈ మాసంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యుహెచ్ఒ) ఆమోదం తెలుపవచ్చని సోమవారం అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఫైజర్-బయోఎన్ టెక్, అమెరికాకు చెందిన జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్, మోడెర్నా, చైనాకు చెందిన సినోఫార్మ్, ఆక్స్ ఫర్డ్ కు చెందిన ఆస్ట్రాజెన్ కాలకు మాత్రమే అత్యవసర వినియోగానికి ఆమోదం తెలిపింది. కాగా అత్యవసర వినియోగానికిగాను భారత ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ ఆమోదించిన ఆరు వ్యాక్సిన్లలలో కోవాగ్జిన్ కూడా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా కోవిషీల్డ్, స్పుత్నిక్ వితో పాటు కోవ్యాగ్జిన్ ను ఇస్తున్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అత్యవసర వినియోగం జాబితా(ఇయుఎల్)లో చేర్చేందుకు కావలసిన అన్ని డాక్యుమెంట్లను భారత్ బయోటెక్ జులై 9నాటికే సమర్పించినట్టు కేంద్రం రాజ్యసభకు జులైలోనే తెలిపింది. కాగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ వ్యాక్సిన్ సమీక్ష ప్రక్రియను చేపట్టింది.

Covaxin will soon be approved by the world health organization