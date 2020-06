169 కేంద్రాలలో ర్యాపిడ్ యాంటిజెఎన్ టెస్టులు

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన 169 పరీక్షా కేంద్రాలలో 6 లక్షల ర్యాపిడ్ యాంటిజెఎన్ కోవిడ్-19 టెస్టులను నిర్వహించాలని కేంద్రం నిర్ణయించుకుందని, ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే 50 వేల కిట్లను సరఫరా చేసిందని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. గురువారం నాడిక్కడ ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ గత కొద్ది రోజులుగా ఢిల్లీలో కరోనా కేసులు విజృంభిస్తున్న దరిమిలా ఢిల్లీలోని ఆసుపత్రులకు అదనంగా మరో 500 వెంటిలేటర్లు, 650 ఆంబులెన్సులను అందచేయనున్నట్లు చెప్పారు.

నేటి నుంచి ఢిల్లీలో 169 టెస్టింగ్ సెంటర్లను నిర్వహించనున్నామని, వీటిలో రాపిడ్ యాంటిజెన్ కోవిడ్-19 పరీక్షలు జరుపుతారని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. కంటైన్‌మెంట్ జోన్లలో ఉన్న ప్రజలతోపాటు కరోనా వైరస్ సోకిన రోగుల బంధువులు కూడా ఈ సెంటర్లలో పరీక్షలు జరుపుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు. దక్షిణ కొరియా నుంచి ఇప్పటివరకు 50వేల ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్లు దిగుమతి చేసుకున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. వీటిని కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన 169 టెస్టింగ్ సెంటర్లకు పంపామని ఆయన వివరించారు. ఢిల్లీలోని ఆసుపత్రులలో ప్రస్తుతం 431 వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయని, ఈ ఆసుపత్రులకు మరో 500 వెంటిలేటర్లను కేంద్రం సమకూరుస్తుందని మంత్రి చెప్పారు. ప్రస్తుతమున్న 350 ఆంబులెన్సులకు అదనంగా మరో 650 ఆంబులెన్సులను సమకూర్చనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ఢిల్లీ ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారని, పరిస్థితి తీవ్రతను గ్రహించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన వివరించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నాయకత్వంలో కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా కేంద్ర హోం మంత్రి నియమించిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ సూచన మేరకు ఢిల్లీలో కోవిడ్-19 పరీక్ష ధరను రూ. 2,400గా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఢిల్లీలో ఇప్పటివరకు 45వేల కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రాజధానిలో దాదాపు 1400 మంది మృత్యువాత పడ్డారు.

COVID-19 tests to be done via Rapid Antigen kits