సిఎస్‌ఆర్ కింద ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని

వివిధ ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో వంద కోవిడ్ బెడ్‌లు ఏర్పాటు

ముందుకొచ్చిన సింజెంటా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

ధన్యవాదాలు తెలిపిన మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్

హైదరాబాద్ : కరోనా పేషెంట్ల కోసం ఎంఎల్‌సి కల్వకుంట్ల కవిత సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా ఎంఎల్‌సి కల్వకుంట్ల కవిత చొరవతో మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ప్రత్యేక బెడ్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. గతేడాది కరోనా ప్రారంభం నుండి కరోనా పేషెంట్లకు, వలస కార్మికులకు అనేక రకాల సహాయ, సహకారాలు అందిస్తున్న ఎంఎల్‌సి కవిత అదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తున్నారు. మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని వివిధ పిహెచ్‌సిలలో కోవిడ్ పడకలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఎంఎల్‌సి కవిత చొరవతో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబులిటీ (సిఎస్‌ఆర్) కింద సింజెంటా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని వివిధ పిహెచ్‌సి, సిహెచ్‌సి కేంద్రాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సిహెచ్‌సి కల్వకుర్తి, సిహెచ్‌సి జడ్చర్ల, పిహెచ్‌సి బాలానగర్, ఎంసిహెచ్ అచ్చంపేట, పిహెచ్‌సి కోయిల్కొండ, పిహెచ్‌సి మద్దూర్, పిహెచ్‌సి కొల్లాపూర్, పిహెచ్‌సి వీపనగండ్లలలో బెడ్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో వంద కరోనా బెడ్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి చేసిన ఎంఎల్‌సి కవితకు శ్రీనివాస్‌గౌడ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

covid beds will be set up in joint mahabubnagar govt hospitals