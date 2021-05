మహమ్మారి దిగొస్తోంది

15 మే-21మే వరకు దేశంలో కొవిడ్ పాజిటివిటీ రేటు 14.23%

క్రమంగా రోజువారీ పాజిటివ్‌లు తగ్గుముఖం

2.5లక్షల దిగువకు కొత్త కేసులు

పాజిటివ్‌ల కన్నా రికవరీలే అధికం

4వేల నుంచి 3వేలకు పడిపోయిన మరణాల సంఖ్య, ఢిల్లీలో 2 వేల దిగువకు కరోనా కేసులు, అయినా మరో వారం లాక్‌డౌన్ పొడిగించిన సిఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో రెండో దశ కరోనా ఉధృతి కొనసాగుతోంది. అయితే రోజువారీ కేసుల్లో తగ్గుదల కనిపిస్తుండడం కాస్త ఊరటనిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా నిత్యం 20 లక్షలకు పైగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కొత్త కేసుల సంఖ్య 3 లక్షల లోపే ఉంటోంది. గడచిన 24 గంటల్లో 2,40,842 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇక మరణాల సంఖ్య కూడా కాస్త తగ్గింది. అంతక్రితం రోజు 4 వేలకు పైగా మరణాలు సంభవించగా తాజాగా 3,741 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తాజా కేసులతో కలిపి దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 2,65,30,412కు చేరుకుంది. గడచిన 24 గంటల్లో 3,741 మంది కరోనాతో పోరాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఇప్పటివరకు మొత్తం 2,99,266 మంది చనిపోయారు.

తాజా మరణాల్లో మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 682 మంది చనిపోగా, తమిళనాడులో 448 మంది, కర్నాటకలో 451 మంది మృతి చెందారు. యుపిలో 218 మంది, పంజాబ్‌లో 201 మంది మృతి చెందారు. గత కొన్ని రోజులుగా రికవరీలు భారీ సంఖ్యలో ఉంటుండడం ఊరట కలిగించే పరిణామం. తాజాగా నిన్న ఒక్క రోజే 3,55,102 మంది కరోనాను జయించగా, మొత్తం కోలుకున్న వారి సంఖ్య2,34,25,467కు చేరింది. రికవరీ రేటు 88.30 శాతానికి పెరిగింది. దేశంలో ప్రస్తుతం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 28,05,399గా ఉంది. తాజాగా శనివారం ఒక్క రోజే 21,23,782 శాంపిళ్ల్ల పరీక్షించారు. దీంతో ఇప్పటివరకు పరీక్షించిన శాంపిళ్ల సంఖ్య 32.86 కోట్లకు చేరింది.

ఢిల్లీలో భారీగా తగ్గుతున్న కేసులు

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నియంత్రణలోకి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. తాజాగా గడచిన 24 గంటల్లో అక్కడ 1,649 కొత్త కేసులు నమోదు కాగా, 189 మంది వైరస్‌తో పోరాడుతూ చనిపోయారు. గత మార్చి 30 తర్వాత కొత్త కేసులు ఇంత తక్కువ నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి. కాగా మరణాలు 200కు దిగువన ఉండడం వరసగా ఇది రెండో రోజు. కాగా పాజిటివిటీ రేటు భారీగా పడిపోయింది. ఒకప్పుడు 30 శాతంగా ఉండిన పాజిటివిటీ రేటు ఇప్పుడు 2.5 శాతానికి చేరడం విశేషం.

