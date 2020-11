భారీగా తగ్గిన కరోనా మరణాలు

గత 3 నెలలతో పొల్చితే 45 శాతం తగ్గుముఖం

ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ప్రత్యేక చర్యలతో సత్ఫలితాలు

ప్రతి రోగిని సంరక్షించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న వైద్యశాఖ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో కరోనా మరణాలు తగ్గుతున్నాయి. గత మూడు నెలలతో పోల్చితే ప్రస్తుతం ప్రతి రోజూ నమోదయ్యే మరణాల సంఖ్య 45 శాతానికి తగ్గింది. ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి రోజూ సగటున పది మరణాల చొప్పున నమోదుకాగా, ఈనెల ప్రారంభం నుంచి ఆ సంఖ్య కాస్త తగ్గింది. కరోనా వైరస్ దాడిలో ఆగస్టు నెలలో 306 మంది మరణించగా, సెప్టెంబరులో 289, అక్టోబరులో 201 మంది మృతి చెందారు. దీంతో పాటు ఈ నెలలో ఇప్పటి వరకు కేవలం 49 మంది మాత్రమే మరణించారని వైద్యశాఖ పేర్కొంది. అంటే గత మూడు నెలల్లో ప్రతి రోజూ సగటున పది మరణాల చొప్పున సంభవించగా, ఈనెల ప్రారంభం నుంచి కేవలం సగటున 5 మాత్రమే రికార్డు అవుతున్నాయని అధికారిక నివేదికలో వెల్లడించారు.

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రత్యేక చర్యలతోనే ఆగస్టు నుంచి మరణాల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ నవంబరు నెలలో సగానికి పడిపోయినట్లు ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మరణాల రేట్ కూడా తగ్గిపోయింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు మరణాల రేట్ కేవలం 0.54 శాతం మాత్రమే తేలగా, ఇది దేశ సగటు కంటే అతి తక్కువగా నమోదు కావడం శుభ పరిణామమని అధికారులు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మరే రాష్ట్రంలోనూ ఇంత తక్కువ స్థాయిలో మరణాలు సంభవించలేదని నిపుణులు తెలిపారు. మహరాష్ట్ర, గుజరాత్, పంజాబ్, రాజస్థాన్ ,కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్ , వెస్ట్‌బెంగాల్ ,ఆంధ్రప్రదేశ్ ,తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా మన కంటే అధిక మరణాల శాతం నమోదు అవుతోందని వైద్యశాఖ పేర్కొంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా కట్టడికి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వలనే తెలంగాణలో డెత్ రేట్ తక్కువగా నమోదవుతోందని వైద్యశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

వైరస్ తీవ్రతను తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు

వైరస్ తీవ్రతను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. కోవిడ్ లక్షణాలు ఉన్న వారిని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించి ర్యాండమ్‌గా టెస్టులు చేశారు. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్శరీ(థర్డ్) కాంటాక్ట్‌లను గుర్తించి వారికి వెంటనే టెస్టులను నిర్వహించింది. పాజిటివ్ వచ్చిన వారిలో వైరస్ లోడ్ అధికంగా ఉంటే ఆసుపత్రులకు, తీవ్రత లేని వారిని ఇళ్లవద్దనే ఐసోలేషన్ చేసింది. ఇంట్లో ఉండేందుకు వెసులుబాటు లేని వారిని క్వారంటైన్ సెంటర్లకు తరలించింది. అంతేగాక పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి వెంటనే వైద్యుల సలహాలతో పది రకాల మందుల కిట్‌ను అందిస్తున్నారు అంతేగాక కోవిడ్ రోగులను ఆసుపత్రులకు, ఐసోలేషన్ సెంటర్లకు తరలించేందుకు 98 ప్రత్యేక 108 అంబులెన్స్‌లను ఏర్పాటు చేసి బాధితులకు సకాలం లో వైద్యం అందించారు. మరోవైపు ప్రతి గ్రామంలో ఫీవర్ సర్వే నిర్వహిస్తూ జ్వరపీడితులను గుర్తించి టెస్టులు చేస్తున్నారు.

కంటైన్‌మెంట్, వైరస్ తీవ్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆశాలు, ఎఎన్‌ఎంలు ఇంటింటికి తిరిగి అనుమానితులను గుర్తిస్తున్నారు. అవసరమైన వారిని పరీక్షలకు పంపిస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. దీంతో పాటు రాష్ట్రంలో సారి(సివియర్ ఆక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇన్‌ఫెక్షన్స్) కేసులపై దృష్టి పెట్టడం వలన కరోనా మరణాల సంఖ్యను చాలా వరకు తగ్గించగలిగామని వైద్యాశాఖ పే ర్కొంటుంది. డయాలసిస్, క్యాన్సర్ వంటి హైరిస్క్ రోగులకు కూడా పరీక్షలు చేసి చికిత్సను అందించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అంతేగాక వృద్ధాశ్రమాలు, పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రాలు, వ్యాపార స్థలాలు వంటి ప్రదేశాలల్లో కూడా విస్తృతంగా టెస్టులు చేసి వైరస్ సోకిన వారిని వైద్యం అందించామని ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది.

ఐసిఎంఆర్ ప్రోటోకాల్‌తో వైద్యం

రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ ప్రవేశించినప్పటికీ నుంచి ప్రభుత్వం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ఐసిఎంఆర్(ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్) మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తూ కోవిడ్ రోగులకు చికిత్సను అందిస్తుంది. ఈ సంస్థలు సూచించిన మందులను వినియోగిస్తూ కరోనాను కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. రెమెడెసివిర్, ఫావిఫెరావిర్, తొసిలిజుమాబ్, స్టెరాయిడ్స్‌తో పాటు వైరస్ లోడ్‌ను తగ్గిచేందుకు వాడే యాంటీబయోటిక్‌లను కూడా అన్ని ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా అందించారు. అంతేగాక కోవిడ్ క్రిటికల్ రోగుల కోసం ఐసియూలలో ఆక్సిజన్ థెరపీ నాసల్ కాన్యూలా, హై ప్లో నాసల్, పిపాప్ వంటి వెంటిలేటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేసి ప్రతి పేషెంట్‌ని సంరక్షించేందుకు ఆరోగ్యశాఖ అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంది.

సెకండ్ వేవ్ వచ్చినా డెత్‌రేట్ పెరగకపోవచ్చు!

ఇతర దేశాల మాదిరిగా మన రాష్ట్రంలో సెకండ్ వేవ్ వచ్చినా మరణాల రేట్ పెరగదని నిపుణులు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల లాన్సెట్ మెడికల్ జర్నల్‌లో కూడా ప్రచురించారు. ఇన్‌ఫెక్షన్ రేట్ భారీగా ఉన్నప్పటికీ డెత్ రేట్ సాధారణంగానే ఉంటుందని ఆ జర్నల్‌లో స్పష్టంగా వివరించారు .దీంతో వైద్యనిపుణులు, అధికారులు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. కానీ ప్రజలు మాస్కు, భౌతిక దూరం, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను మరో మూడు నెలల పాటు పటిష్ఠంగా పాటించాలని వైద్యశాఖ విజ్ఞప్తి చేసింది.

Covid deaths down 45% in last 3 month in TS