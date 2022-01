సర్వసన్నద్ధం కావాలి

మొత్తం ప్రపంచాన్ని, ఇండియాను కొవిడ్ మళ్ళీ వణికిస్తున్నది. అటు అమెరికా, బ్రిటన్‌లలోనే కాక ఇతర అనేక దేశాల్లో కేసులు మళ్ళీ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. దేశంలో మొన్న ఆదివారం ఉదయం 8 గంటలతో ముగిసిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 2.71 లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి. 314 మంది మరణించారు. ఇప్పటికి 7,743 ఒమిక్రాన్ కేసులు రికార్డయ్యాయి. అమెరికా బ్రిటన్‌లకు మించి ఐర్లాండ్, గ్రీస్, డెన్మార్క్‌లలో ఎక్కువ కేసులు బయట పడ్డాయి. ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్‌కతా నగరాల్లో తొందరగానూ, మిగతా దేశంలో కొంచెం ఆలస్యంగానూ మూడో వేవ్ కొవిడ్ విజృంభిస్తుందని, రోజుకి 8 లక్షల కొత్త కేసులు నమోదు కావొచ్చని, మార్చి నెల సగం గడిచే సరికి మూడో వేవ్‌కి తెరపడొచ్చని కాన్పూర్ ఐఐటి ప్రొఫెసర్ మణింద్ర అగర్వాల్ చెప్పారు. మూడో వేవ్ (ఒమిక్రాన్ ) ఎంత తొందరగా వ్యాపిస్తుందో అంత తొందరగా తొలగిపోతుందని భరోసా ఇచ్చారు. అలాగని ఎంతమాత్రం బేఫర్వాగా ఉండడానికి వీల్లేదు. రెండో వేవ్ చాలా చేదు పాఠాలు నేర్పింది. ప్రభుత్వాల నిస్సహాయతను అనుక్షణ అసంఖ్యాక శవ పేటికలతో కళ్ళకు కట్టింది.

వొకవైపు అంతటా లెక్కలేనంత మంది రోగులు ఊపిరి అడుగంటిపోతుంటే, కొనఊపిరితో సాయం కోసం ఎదురు చూస్తుంటే ఆక్సిజన్, అత్యవసర మందులు కరవై అనుదినం వందలు వేల మంది ప్రాణాలు విడిచిపెడుతుంటే, వారిని మృత్యుముఖం నుంచి కాపాడుతామని విఫల వాగ్దానాలు చేసి కార్పొరేటు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు లక్షలాది రూపాయల బిల్లులు రుద్ది, చెల్లించకపోతే భౌతిక కాయాలను ఇవ్వకుండా పేద, మధ్య తరగతి రోగుల బంధువులను ఎన్ని బాధలు పెట్టి ఎంతగా పీడించాయో, అంత్యక్రియలకు సైతం చోటు దొరక్క మృత దేహాలను గంగా నదిలో జారవిడిచిన దృశ్యాలు ఎంతటి హృదయావేదనను కలిగించాయో, వాటి అద్దాల్లో ప్రభుత్వాల చేతగానితనం ఎంత వికృతంగా కనిపించిందో తెలిసిందే. అందుచేత ఈసారి అటువంటి దయనీయ స్థితి దేశ ప్రజలకు కలగకుండా, మళ్ళీ ఎదురు కాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉంది. టీకాలు వేసుకొన్న వారికి కొవిడ్ సోకడం లేదని అంటున్నారు. అందుచేత టీకాలు దేశ ప్రజలందరికీ సమగ్రంగా అందేట్లు చూడాలి. ఈ లక్ష్యాన్ని 2021 సంవత్సరాంతానికే చేరుకోవాలని చెప్పుకొన్న సంకల్పం నెరవేరలేదు. కాని ముమ్మర కృషి ఫలితంగా గత ఏడాది జనవరి 16 తేదీన దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఈ ఏడాది అదే తేదీ వరకు 70% వయోజనులకు రెండు టీకాలూ పూర్తయ్యాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

టీకాల కార్యక్రమం ఏడాది పూర్తి చేసుకొన్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని దేశీయ కొవాక్సిన్ పై పోస్టల్ స్టాంపును కూడా విడుదల చేశారు. అయితే కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పటికే బూస్టర్ డోసులు వేయించుకోడమూ జోరందుకున్నది. పిల్లల టీకాలూ ఊపందుకొన్నాయి. అందరికీ రెండు టీకాల లక్ష్యాన్ని అందుకొంటూనే ఈ రంగాల్లోనూ మనం పరుగులు తీయవలసి ఉంది. ఒమిక్రాన్ సహిత మూడో వేవ్ భయపెడుతున్న నేపథ్యంలో దాని వ్యాప్తిని అరికట్టాలనే ఆత్రుతతో ప్రజల కదలికలను, గుమిగూడడాన్ని నిలిపివేసే చర్యలకు ప్రభుత్వాలు పూనుకొంటున్నాయి. రాత్రి కర్ఫ్యూ ల విధింపు మొదలైంది. కొవిడ్ మొదటి దశలో తొందరపడి దేశమంతటా మాసాల తరబడి సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్ విధించి చెప్పనలవికాని మానవ విషాదాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం ఈసారి ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నది. ఆర్ధిక వృద్ధికి హాని కలగనీయకుండా స్థానికమైన ఆంక్షలతో మూడో వేవ్ ను అదుపులో పెట్టాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇటీవల విజ్ఞప్తి చేశారు. అందుచేత రాష్ట్రాలు తమ వద్ద గల పరిస్థితులను బట్టి కొవిడ్‌కు స్పందించవలసి ఉంది.

ఒమిక్రాన్ తీవ్రత వ్యాప్తిలోనే కాని, ప్రాణాలు తీయడంలో కాదని మొదట్లో చెప్పిన నిపుణులే దాని వల్ల కలిగే ముప్పు ఇతర వేరియంట్లకు తక్కువేమీ కాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒమిక్రాన్ తీవ్రమైనదేనని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించింది. అందుచేత దానిని తక్కువగా చూడకుండా తగిన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి వుంది. ముఖ్యంగా కొవిడ్ రెండో వేవ్ (డెల్టా) సృష్టించిన దారుణ మారణ బీభత్సం తిరిగి విరుచుకుపడితే దానిని విజయవంతంగా ఎదుర్కోడానికి తగిన వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థను సిద్ధం చేయవలసి వుంది. అప్పటి మాదిరిగా చేతులెత్తేసి ప్రభుత్వాలు కళ్లు తేలవేసి పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలను మృత్యువుకు ఎరగా వేసే దుస్థితి తిరిగి తలెత్తరాదు. కింది నుంచి పై వరకు అన్ని స్థాయిల ఆసుపత్రుల్లోనూ కొవిడ్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు తగిన మౌలిక సౌకర్యాలు వుండేటట్టు చూడవలసి వుంది. ప్రాణాలకు, ఉపాధికి, ఆర్థిక వృద్ధికి సమానమైన ప్రాధాన్యమిస్తూ దేశం మూడో వేవ్‌తో యుద్ధంలో విజేతగా నిరూపించుకోవాలి.

Covid pandemic surges again in many parts of world