మూడో కొవిడ్!

కరోనా రెండో అలతోనే ఊపిరాడక ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న దేశమ్మీద విరుచుకుపడడానికి మూడో కెరటం కూడా పొంచి ఉన్నదని కేంద్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య శాస్త్ర విజ్ఞాన సలహాదారు కె. విజయరాఘవన్ బుధవారం నాడు చేసిన హెచ్చరిక ప్రజలను మరింతగా భయపెట్టడం సహజం. అధిగమించడానికి అలవికాని రీతిలో ఆక్సిజన్, టీకాల కొరతను రెండో వేవ్ కొవిడ్ ఎత్తి చూపి ఎండగడుతున్నది. గత ఏడాది మార్చి నుంచి చెలరేగిన మొదటి దఫా వైరస్ అనేక గుణపాఠాలను నేర్పింది. దాని అనుభవంతో రెండో వేవ్ నుంచి ప్రాణ రక్షణ చేసుకోడం సులభమని భావించాము. ఆ అంచనాలను తారుమారు చేస్తూ రెండోది రెచ్చిపోతున్నది. ఆక్సిజన్ అందక పరంపరగా సంభవిస్తున్న మరణాలను గమనించిన అలహాబాద్ హైకోర్టు దానిని ఊచకోత హత్యాకాండతో పోల్చింది. ఆసుపత్రులకు ప్రాణ వాయువును సరఫరా చేయకపోడం నేరమని, సామూహిక ఊచకోత హత్యాకాండ కంటే తక్కువేమీ కాదని అభిప్రాయపడింది.

వ్యాక్సిన్ల కొరత ఎంత తీవ్ర స్థాయికి చేరిందో చెప్పనక్కర లేదు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో టీకాలు దాదాపు బందయ్యాయి. ప్రైవేటులో ఎక్కువ ధరకు లభిస్తున్నా వ్యాక్సిన్‌ను వేయించకోగల ఆర్థిక స్తోమత సాధారణ ప్రజలకు లేదు. మొదటి డోసు టీకా వేయించుకున్న 45 ఏళ్లు పైబడిన వారు రెండోది సకాలంలో అందక ఆందోళనకు గురి అవుతున్నారు. ఈ నెల 1 నుంచి మొదలు పెట్టాలనుకున్న 18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరికీ టీకా వేసే కార్యక్రమానికి కొరత కారణంగా పురిట్లోనే సంధి కొట్టింది. అది ఎప్పుడు సమగ్రంగా ప్రారంభమై ఊపందుకుంటుందో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొన్నది. టీకాలకు అర్హమైన వయసులోని 90 కోట్ల మంది దేశ ప్రజలందరికీ రెండు డోసులు అందడానికి ఎన్ని మాసాలు పడుతుందో ఇదమిత్ధంగా చెప్పడం కష్టం. ఈ నేపథ్యంలో మూడో వేవ్ పొంచి ఉందని అది ఎప్పుడు కాటేస్తుందో కచ్చితంగా చెప్పలేమని కేంద్ర ప్రభుత్వ సైంటిఫిక్ సలహాదారు చేసిన హెచ్చరిక భీతి కొల్పకపోతేనే ఆశ్చర్యపడాలి.

గత ఏడాది తొలి తాకిడికి చాలా ముందే హెచ్చరిక వెలువడింది. ఇప్పుడీ సెకండ్ వేవ్‌నూ ముందుగానే ఊహించారు. మొదటి సారి కరోనా వచ్చినప్పుడు ట్రంప్ పర్యటన ఉన్నందున సకాలంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదనే నిందకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గురైంది. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ విజృంభిస్తున్న సమయంలో ఎన్నికల ప్రచార సభలు, కుంభమేళ యధేచ్ఛగా సాగిపోయి వ్యాప్తిని ఊహించనంత ఉద్ధృతం చేశాయి. మొదటి కరోనా నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకొని దేశంలో వైద్యపరమైన మౌలిక సదుపాయాలను పెంచుకోలేకపోయిన వైఫల్యం కళ్లకు కడుతున్నది. మూడో వేవ్ ఒకవేళ ముంచుకొచ్చేనాటికైనా సమగ్ర చికిత్స వ్యవస్థ వేళ్లూనుకుంటుందని ఆశించగలమా? కొవిడ్ రెండో వేవ్‌ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోడానికి వచ్చే కొద్ది వారాల్లోనే అదనంగా 5 లక్షల ఐసియు బెడ్లు అవసరమవుతాయని, అలాగే మరి రెండు లక్షల మంది నర్సులు, ఒకటిన్నర లక్షల మంది డాక్టర్లు కావలసి ఉంటుందని ప్రఖ్యాత శస్త్ర చికిత్స నిపుణుడు డాక్టర్ దేవి ప్రసాద్ సెట్టి అంచనా వేశారు.

ఇప్పుడున్న 75,000 90,000 ఐసియు పడకలన్నీ రోగులతో నిండిపోయి ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. ప్రస్తుతం రోజువారీ మూడున్నర లక్షల అదనపు కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. ఇవి త్వరలోనే 5 లక్షలకు చేరుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు. స్మశానాలు ఖాళీ లేకుండా నిత్య దహనాలు సాగుతున్న దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నగరానికి ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలని అక్కడి హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు సైతం కేంద్రాన్ని ఆదేశించాయి. మరో లాక్‌డౌన్ విధించాలన్న సూచనలు కోర్టుల నుండి వస్తున్నాయి. అదే జరిగితే కొన్ని పదుల కోట్ల సాధారణ ప్రజల బతుకులు మరెంత దుర్భరంగా మారుతాయో ఊహిస్తేనే భయం వేస్తుంది. గత ఏడాది ఏప్రిల్ మే నెలల్లోని జాతీయ స్థాయి లాక్‌డౌన్ వల్ల దేశ వ్యాప్తంగా 10 కోట్ల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారని, 23 కోట్ల మంది రాబడి కనీస వేతనాదాయ స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయిందని తాజాగా ఒక సర్వే నిగ్గు తేల్చింది. ప్రస్తుత సెకండ్ వేవ్ వల్ల మరెంత మంది ఆర్థిక పుట్టి అర్థంతరంగా మునిగిపోతున్నదో ఊహించవచ్చు.

ఎప్పుడూ కనీవినీ ఎరుగని ఈ ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి సాధారణ కుటుంబాలను ఆదుకోడానికి నేరుగా నగదు సాయం చేసే ఆలోచన కేంద్రం వద్ద ఉన్నట్టు కనిపించడం లేదు. సెకండ్ వేవ్ విజృంభణ నేపథ్యంలో రిజర్వు బ్యాంకు బుధవారం నాడు కొన్ని ఆర్థిక సడలింపులు ప్రకటించింది. కాని అవి ఎక్కువగా వ్యాక్సిన్, ఆక్సిజన్ సరఫరా, ఉత్పత్తి సంస్థలకు, ఆరోగ్య పరీక్షల కేంద్రాలకు, ఇతర చిన్న, మధ్య తరహా వాణిజ్య పారిశ్రామిక సంస్థలకు సాయపడడానికి ఉద్దేశించినవే. కాని రెక్కాడితేగాని డొక్కాడని సామాన్య జనం జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపడడానికి కూడా తగిన తక్షణ చర్యలు కేంద్ర పాలకులు తీసుకోవలసి ఉంది. అలాగే దేశ ప్రజలందరికీ ఉచిత టీకా సదుపాయం, భరించగలిగే ఖర్చుకే అంతటా కొవిడ్ చికిత్స అందుబాటులో ఉండేలా చేయడం అత్యంత అవసరం. ప్రజల ప్రాణాపాయాన్ని సొమ్ము చేసుకునే స్వార్థపర వర్గాలను గట్టిగా అదుపు చేయవలసి ఉంది.

