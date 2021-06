మూడోదశ తీవ్రత అంతంతే

సెకండ్ వేవ్ అంతటి స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చు

వేగంగా వ్యాపించిన ఇమ్యూనిటీని చేధిస్తుంది : ఐసిఎంఆర్

టీకాలు వేసుకోని వారిలో వేగంగా డెల్టా వ్యాప్తి : డబ్లుహెచ్‌ఒ

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో ప్రబలస్థాయి కొవిడ్ థర్డ్‌వేవ్ సంభవించవచ్చు. అయితే ఇది సెకండ్ వేవ్ అంతటి స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చు. ఈ అంశాన్ని భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి (ఐసిఎంఆర్) తమ అధ్యయనంలో తేల్చింది. దేశంలో గత ఏడాది కరోనా తొలి దశ ప్రభావం ప్రపంచదేశాలతో పోలిస్తే భారత్‌లో తక్కువగానే ఉంది. కరోనా ఆనవాళ్లు లేకుండా పోయి, ప్రపంచ స్థాయిలో భారత్ అన్ని దేశాలకూ ఆదర్శం అవుతుందనుకున్న దశలో ఈ ఏడాది ఎప్రిల్ దేశంలో సెకండ్ వేవ్ తలెత్తి కల్లోలం కల్గించింది, ఇది ఇప్పుడు తగ్గుముఖం పట్టిన దశలో థర్డ్‌వేవ్ ముప్పు గురించి ఆందోళన నెలకొంది. థర్డ్‌వేవ్ ఉనికిలోకి వస్తుందని, అయితే ది అంత తీవ్రంగా ఉండకపోవచ్చునని ఐసిఎంఆర్ తమ అధ్యయన పత్రంలో తెలిపారు. ఇండియాలో కరోనా మూడో దశః గణాంక విశ్లేషణ పేరిట అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు.

ఈ అధ్యయనంపై ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ రిసర్చ్‌లో విశ్లేషించారు. వైరస్ స్వరూపం పూర్తిస్థాయిలో అంతుచిక్కని విధంగా ఉన్నప్పుడు తాము తేల్చే అంశాలు పలు విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటాయని, ఫలితాలు అటూ ఇటుగా ఉంటాయని తెలిపారు. ప్రత్యేకించి పలు అనిశ్చిత పరిస్థితులు వైరస్ తీవ్రతను పెంచవచ్చు. ఇక వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయడం ద్వారానే ఈ విపత్తును నివారించుకోవచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్య సరైన సమన్వయం అత్యవసరం, ఇందులో ఏ కోణంలో మొగ్గు ఎక్కువ చూపితే అటువైపు ఫలితం ఉంటుంది. అనూహ్య పరిణామాలకు కూడా దారితీయవచ్చు. అంటే థర్డ్‌వేవ్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. లేదా సెకండ్ వేవ్‌తో పోలిస్తే తక్కువస్థాయిలో ఉండవచ్చునని విశ్లేషణ జరిగింది. ఐసిఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ బలరాం భార్గవ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన అధ్యయనంలో నిపుణులు సందీప్ మండల్, సమిరాన్ పాండా, నిమ్మలన్ అరినమిన్‌పతి పాల్గొన్నారు.

కరోనా వచ్చితగ్గిన వారిపై ప్రభావం

అత్యంత శాస్త్రీయత, అందులోనూ గణితశాస్త్ర ప్రాతిపదికలను ఆధారంగా చేసుకుని సాగిన అధ్యయనంలో థర్డ్‌వేవ్ తీవ్రత సంబంధిత నాలుగు అంశాలను లెక్కలోకి తీసుకున్నారు. కొవిడ్ రెండు దశలోని వేర్వేరు రూపాలను లెక్కలోకి తీసుకుని ఈ అధ్యయనం నిర్వహించారు. థర్డ్‌వేవ్ వస్తే ఇది మనుష్యులలోని రోగనిరోధక శక్తిని ఎంచుకునిదాడికి దిగుతుంది. ఇమ్యూనిటీ క్షీణత ఉన్న వారిలో థర్డ్‌వేవ్ ప్రభావం ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు కరోనా వచ్చి తగ్గిన వారికి థర్డ్‌వేవ్ తగులుకుంటుంది. వీరికి ఈసారి ఇంతకుముందటి కన్నా ముప్పు ఉంటుంది.

ఇమ్యూనిటీకి అతీతంగా దెబ్బ

థర్డ్‌వేవ్‌లో తలెత్తే కరోనా వైరస్‌కు మరో తుంటరి లక్షణముంటుంది. మనిషిలోని రోగనిరోధకశక్తితో నిమిత్తం లేకుండానే దాడికి దిగే ప్రాబల్యతను ఈ థర్డ్‌వేవ్ వైరస్ సంతరించుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటివరకూ వైరస్ సోకని వారికి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులకు కూడా ఇది సోకే ప్రమాదం ఉందని తేల్చారు. ఇప్పటివరకూ తలెత్తిన రెండు దశల వైరస్‌లతో ఇమ్యూనిటి బాగా ఉన్న వారికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది. అయితే ఈసారి వచ్చేది ఇటువంటి అడ్డుగోడలను ఛేదించుకుంటుందని ఐసిఎంఆర్ నివేదికలో తెలిపారు.

వేగవంతమైన వ్యాప్తి లక్షణం

థర్డ్‌వేవ్ కరోనా వస్తే అది అత్యంత వేగంగా విస్తరించుకుంటుంది. ఇంతకు ముందటి వాటితో పోలిస్తే ఇది దూకుడుగా వ్యవహరిస్తుంది. లాక్‌డౌన్ల ఎత్తివేతలు, ఆంక్షల సడలింపులతో జనంలో తలెత్తే నిర్లిప్తత గుంపులుగా జనం చేరడం వంటి పరిణామాలు థర్డ్‌వేవ్ కేంద్రీకృతానికిదారితీస్తాయి. కేంద్రీకృత పరిణామం తీవ్రస్థాయి వ్యాప్తికి దారితీస్తుంది.

గత అనుభవాలతో తీవ్రతకు చెక్

ఈసారి వచ్చేది చెడు ప్రభావపు వైరస్ అయినా, ఇంతకు ముందటి వాటితో పోలిస్తే తీవ్ర నష్టం కల్గించకపోవచ్చునని, దీనికి కారణం వ్యక్తులు ఇంతకు ముందటి అనుభవాలతో ఇప్పటి వైరస్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధపడటం అని తేల్చారు. అయితే ఇకపై ఎటువంటి వైరస్ తమను ఏమీ చేయలేదనే నిర్లక్షంతో వ్యవహరిస్తే అది ఖచ్చితంగా పరిస్థితిని దిగజారుస్తుంది.

ఒకరి నుంచి నలుగురయిదుగురికి?

ఈసారి వచ్చే వైరస్ వ్యాక్తిక్రమ తీవ్రతను బట్టి చూస్తే ఒకరి ద్వారా కనీసం నలుగురు లేదా ఐదుగురికి సోకుతుందని ఐసిఎంఆర్ విశ్లేషణలో తేలింది. జనాభాలో ఏ వైరస్ ఎంతమందికి సోకుతుందనేది తేల్చడానికి వైద్య పరిభాషలో ఆర్ ఒ ప్రక్రియను కొలమానంగా తీసుకుంటున్నారు. ఇంతకు ముందటి వైరస్ ఎందరికి అంటుకుంది. దీని వ్యాప్తి తీవ్రత ఏమిటి? అనే అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని రాబోయే వైరస్ వ్యాప్తిని లెక్కించారు.

