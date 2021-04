ప్రజలను పీడిస్తే ఊరుకోం

ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకే కోవిడ్ చికిత్సలు చేయాలి

నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు

ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు మంత్రి ఈటల రాజేందర్ వార్నింగ్

రాష్ట్రంలో నో లాక్‌డౌన్.. నో కర్ఫూ…

మంత్రి ఈటల పునరుద్ఘాటన

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల తీవ్రత నేపథ్యంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులతో తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ శనివారం సమాశేమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కరోనా వైద్యానికి ఫీజులను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకే కోవిడ్ చికిత్సలు చేయాలని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్ని వైద్యారోగ శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఆదేశించారు. ప్రజల దృష్టిలో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులపై సరైన భావన లేదని ఈటల చెప్పారు. అన్ని చోట్లా 108 వాహనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఏడాది కాలంలో ఎన్నో అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నామన్నారు.

కార్పొరేటు ఆసుపత్రులు అనగానే దోచుకుంటాయి అనే పరిస్థితి ఉత్పన్నమవ్వొద్దన్నారు. పేదలను ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టొద్దని, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు మానవత్వంతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా హైదరాబాద్‌కు వైద్యం కోసం వస్తున్నారని మంత్రి ఈటల తెలిపారు. కోవిడ్ ట్రీట్‌మెంట్‌తో పాటు నాన్‌కోవిడ్ రోగులకు వైద్యం అందించాలని మంత్రి ఈటల రాజేందర్ సూచించారు. ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలల్లో 14 వేలకు పైగా పడకలు ఉన్నాయని మంత్రి ఈటల వెల్లడించారు. సరిపడ ఔషధాలు, ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలని ప్రైవేటు యాజమాన్యాలు కోరగా అందుకు మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. గతంలో మాదిరి అందరికీ పిపిఈ కిట్లు అవసరం లేదని, వైద్యులు పిపిఈ కిట్లు లేకుండా మాస్క్ ధరించి మాత్రమే రోగుల వద్దకు వెళ్లగలుగుతున్నారని ఈటల వివరించారు. మాస్క్ శ్రీరామరక్ష అని మంత్రి ఈటల పునరుద్ఘాటించారు. ‘ప్రస్తుతం కోవిడ్ బారిన పడుతున్న వారిలో 97 శాతం మందిలో లక్షణాలు కనిపించడం లేదు. ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు, అధిక వయసు వారిలో మాత్రమే ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి.

కర్ణాటక, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఎపి మహారాష్ట్రలో కేసులు పెరిగాయని చెప్పారు. మహారాష్ట్రతో తెలంగాణకు ఉన్న రాకపోకలు, సంబంధాల వల్ల ఇక్కడా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో ఫంక్షన్లు, బహిరంగ సభలు, అనవసర ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దు. రాష్ట్రంలో లాక్‌డౌన్, కర్ఫూ ఉండవని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. కేసుల సంఖ్య పెరిగినా వైరస్ తీవ్రత తక్కువగా ఉందన్నారు. అయినప్పటికీ ప్రజలంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. స్వీయ నియంత్రణ, పరిశుభ్రత, భౌతిక దూరం తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు. అయితే కరోనా సెకండ్ వేవ్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉండాలని మంత్రి ఈటల తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లో ఇప్పటికే నాలుగు కోవిడ్ సెంటర్లు అదనంగా ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వీటి కోసం 179 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్లు చెప్పారు. బేగంపేటలోని ప్రకృతి చికిత్సాలయం, ఎర్రగడ్డ ఆయుర్వేద కళాశాల, నిజామియా టిబి ఆసుపత్రి, సరోజిని దేవి ఆసుపత్రుల్లో కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.

Covid treatments at prices set by the govt says minister etela