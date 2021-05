భారత్ ‘సంక్షోభం’ ఇతర దేశాలకు హెచ్చరిక

ఐఎంఎఫ్ నివేదిక వెల్లడి

వాషింగ్టన్ : భారత్‌లో ఉధృతంగా సాగుతున్న కరోనా సెకండ్ వేవ్ కల్లోలం ఇప్పటివరకు తీవ్ర సమస్యను ఎదుర్కోని ఇతర మధ్య ఆదాయ దేశాలకు హెచ్చరిక వంటిదని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ (ఐఎంహెచ్) ఒక నివేదికలో తెలిపింది. చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ గీతా గోపీనాథ్, ఎకనమిస్ట్ రుచిర్ అగర్వాల్‌లు కలిసి సంయుక్తంగా ఈ నివేదికను రూపొందించారు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో 2021 చివరి నాటికి భారత్‌లో 35 శాతం లోపు జనాభాకు మాత్రమే వ్యాక్సిన్ అందుతుందని నివేదిక పేర్కొంది. భారత్‌లో ఘోరమైన సెకండ్ వేవ్, బ్రెజిల్‌లో మరో కరోనా కల్లోలం తలెత్తడం గమనిస్తే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మరింత భయానక దారుణమైన పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని అనిపిస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది. మొదటి కరోనా వేవ్‌ను బాగానే తట్టుకున్న భారత్ రెండో విడతలో కకావికలవుతోందని పేర్కొంది. ఆక్సిజన్ బెడ్లు, ఇతర వైద్య సౌకర్యాలు లేక అనేక మంది మృత్యువాత పడుతున్నారని నివేదిక తెలిపింది. ఇప్పటిదాకా ఆఫ్రికాతో సహా పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ముప్పును తప్పించుకోగలిగిన అల్పాదాయ, మధ్య ఆదాయ దేశాలకు భారత్ పరిస్థితి ఒక హెచ్చరిక వంటిదని ఐఎంఎఫ్ నివేదిక తెలిపింది.

ప్రస్తుతం కోవాక్స్‌కార్యక్రమం కింద ద్వైపాక్షిక మార్గాల ద్వారా సేకరిస్తున్న టీకాలతో భారత్ 2022 మధ్య నాటికి కేవలం 25 శాతం జనాభాకు మాత్రమే రోగ నిరోధకత కల్పించగలదు. కానీ 60 శాతం లక్ష సాధన కోసం భారత్ తక్షణమే 100 కోట్ల డోసులకు ఆర్డర్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్పత్తి సామర్థాన్ని పెంచుకోవడానికి సీరమ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా, బయోటెక్ సంస్థలకు దాదాపు 60 కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని అధికారులు ప్రకటించడం మంచి చర్య అని నివేదిక పేర్కొంది. దీనివల్ల 2021 ఏడాది చివరికి 200 కోట్ల డోసులు అందుబాటులోకి వస్తాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారని తెలిపింది. అంచనా వేసిన ఉత్పత్తి సామర్థం ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా నెరవేరేలా చూడడానికి కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఐఎంఎఫ్ నివేదిక పేర్కొంది.

