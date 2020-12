100 రోజుల్లో వ్యాక్సినేషన్

టీకా పంపిణీ ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేయాలి : రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ సూచన

రాష్ట్రంలో వంద రోజుల్లో 60 శాతం మందికి టీకా వేయడానికి సన్నాహాలు

విజయవంతమైతే హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఏర్పడుతుంది, వైరస్ వ్యాప్తి తగ్గుతుంది

మామూలు టీకాలకు అంతరాయం లేకుండా చర్యలు

ప్రతి జిల్లాకు ప్రత్యేక వాహనం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : కరోనా నివారణ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని 100 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ మేరకు నిల్వ, పంపిణీ, వ్యాక్సిన్ బూత్ సెంటర్లు ఏర్పాట్లను మరింత వేగవంతం చేయాలని కేంద్ర కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ తాజాగా సూచించింది. ఈ ప్రక్రియను వంద రోజుల్లో పూర్తి చేయగలిగితే వైరస్ వ్యాప్తిని 95 శాతం వరకు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చని సెంట్రల్ ఆఫీసర్లు తెలిపారు. మరోవైపు భారత దేశ భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సీరమ్ ఇనిస్టిట్యూట్ తయారు చేసిన ఆస్ట్రాజెనిక్, భారత్ బయోటెక్‌కు చెందిన కోవాగ్జిన్ వ్యాక్సిన్లు సుమారు 92 నుంచి 94 శాతం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నందున వీటికే అనుమతులు వచ్చే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ రాష్ట్రాలకు వివరించింది. అంతేగాక ఈ వ్యాక్సిన్లు మాత్రమే మన వాతావరణ పరిస్థితులు, మౌళిక వసతులకు అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నట్లు ఎక్స్‌పర్ట్ కమిటీ గుర్తించినట్లు కేంద్రం వివిధ రాష్ట్రాల ఆరోగ్యశాఖ అధికారులకు తెలిపింది.

అయితే ఫైజర్, ఇతర వ్యాక్సిన్లను భారత దేశంలో నిల్వ చేసేందుకు తగినన్నీ సౌకర్యాలు లేవని కేంద్రం తేల్చి చెప్పింది. అయితే వ్యాక్సిన్ పంపిణీపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత వైద్యశాఖదేనని కేంద్ర సూచించింది. ఎవరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి? తీసుకుంటే ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి? టీకా వేసుకున్న కొన్ని రోజులు ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటీ? టీకా తీసుకునేందుకు ప్రోటోకాల్ ఏమిటీ? అనే తదితర అంశాలను అర్బన్ నుంచి రిమోట్ ఏరియాల్లోని ప్రతి గ్రామంలో అవగాహన కల్పించాలని తెలిపిం ది.అంతేగాక సోషల్ మీడియా, ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా వ్యాక్సిన్లపై వచ్చే దుష్ఫాచారాలను తిప్పి కొట్టేందుకు ప్రత్యేక టీంలను కూడా ఏర్పా టు చేసుకోవాలని కేంద్రం స్పష్టం వివరించింది.

చిన్నారులకు వ్యాక్సిన్ మినహాయింపు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదిహేను ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు, ఆరోగ్యవంతులైన యువతీ, యువకులకు ప్రస్తుతానికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వొద్దని ఆరోగ్యశాఖ నిర్ణయించుకుంది. ఈమేరకు మిగతా వారి జాబితాను తయారు చేయాలని హెల్త్ డైరెక్టర్ అన్ని జిల్లాల డిఎమ్‌హెచ్‌ఓలకు సూచించారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా తెలంగాణలో కేవలం 100 రోజుల్లో 60 శాతం మందికి వ్యాక్సిన్ వేసేందుకు ఆరోగ్యశాఖ కసరత్తులు చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతంగా కొనసాగితే రాష్ట్రంలో హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చి వైరస్ వ్యాప్తి తగ్గుతుందని హెల్త్ డిపార్ట్‌మెంట్ అభిప్రాయపడుతుంది. దీనిలో భాగంగా వివిధ శాఖలతో సమన్వయమై ఆరోగ్యశాఖ ముందుకు పోనుంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను మరింత వేగవంతం చేసింది.

రాష్ట్రంలో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సందర్బంగా చిన్నారులకు, గర్భిణీలకు, బాలింతలకు రెగ్యూలర్‌గా వేసే టీకాలు, మెడికల్ యాక్టివిటీస్‌కు అంతరాయం కలుగకుండా వైద్యశాఖ చర్యలు తీసుకోనుంది. ఈమేరకు వారంలో కేవలం 3 నుంచి 4 రోజుల మాత్రమే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్‌ను నిర్వహించాలని ఆరోగ్యశాఖ భావిస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ యాక్షన్ ప్లాన్‌పై అధికారులు రూట్ ప్లాన్‌ను కూడా తయారు చేశారు. దీనిపై మరో నాలుగు రోజుల పాటు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో పాల్గొనే సిబ్బందికి అధికారులు అవగాహన కల్పించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా కోవిడ్ సాప్ట్‌వేర్‌లో నమోదైన లబ్ధిదారుడికి మాత్రమే రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్‌ను ఇవ్వనున్నారు. అయితే మొదటి డోస్‌కు, రెండో డోసుకు మధ్య 28 రోజుల గ్యాఫ్‌తో టీకాను వేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఫస్ట్‌ఫేజ్‌లో నాలుగు కెటగిరీల్లో ఎంపిక చేయబడిన 80 లక్షల మందికి టీకాలోని రెండు డోసులను సుమారు 40 నుంచి 45 రోజుల్లో పంపిణీ చేయాలని అధికారులు లక్షం పెట్టుకున్నారు.

అనంతరం రెండో విడతలో హైరిస్క్ గ్రూప్, ఇతరులకూ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. ఇలా కేవలం 100 రోజుల్లో సుమారు 60 శాతం వ్యాక్సినేషన్ ను నిర్వహించాలని హెల్త్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. అయితే వ్యాక్సిన్‌ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్లాక్ మార్కెట్‌కు వెళ్లనీయకుండా వైద్యశాఖ పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేక నిఘా టీంలను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియంతా ఆన్‌లైన్ బేస్‌లో నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యాక్సిన్ మిస్ యూజ్ కాదని అధికారులు నమ్ముతున్నారు. అయితే వ్యాక్సిన్‌పై ప్రజ ల్లో ఉన్న అనుమానాలు, అపోహలను తొలగిచేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 36వేల ఆశాలు, ఏఎన్‌ఎం లు క్షేత్రస్థాయిలో క్రీయశీలకంగా పనిచేయనున్నారు. అయితే ఒకసారి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే సుమారు 912 నెలల వరకు వైరస్ నుంచి రక్షణ ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ప్రతి జిల్లాకు ఒక స్పెషల్ వాహనం…

కరోనా నివారణ టీకాలను స్టోరేజ్ సెంటర్ల నుంచి వివిధ పిహెచ్‌సిలకు తరలించేందుకు ప్రత్యేక వాహనాలను సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. వీటిలో ప్లస్ 2 నుంచి ప్లస్ 8 డిగ్రీల శీతల పరిస్థితులను తట్టుకునే విధంగా స్పెషల్ కూల్ బాక్స్‌లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వాహనాలు సెంట్రల్ స్టోరేజ్ కోఠి నుంచి, రీజనల్ కేంద్రాల్లో ఉన్న పది స్టోరేజ్ కేంద్రాల నుంచి టీకా డోసులను ఆయా పరిధిలోని పిహెచ్‌సి, సిహెచ్‌సిలకు తరలించనున్నాయి. అంతేగాక ఈ టీకాను పిహెచ్‌సిల్లో నిల్వ చేసేందుకు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న 830 రిఫ్రిజరేటర్ బాక్సులను వెయ్యికి పెంచనున్నారు.

