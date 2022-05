పబ్, బార్, డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్ల యజమానులు బాధ్యతాయుతంగా మెలగాలి

పోలీసు కమిషనర్ సివి ఆనంద్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : నగరంలోని పబ్, బార్, డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్‌ల యజమానులు బాధ్యతాయుతంగా మెలగాలని హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ సివి ఆనంద్ సూచించారు. ఇటీవల కాలంలో బంజారాహిల్స్‌లోని ఫుడింగ్ అండ్ మింక్ పబ్ వ్యవహారం నేపథ్యంలో కమిషనర్ సివి ఆనంద్ నగరంలోని పబ్, బార్, డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్ల యాజమాన్యాలతో తన కార్యాలయంలో శుక్రవారం నాడు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈక్రమంలో హైదరాబాద్ నగరంలోని పబ్, డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్లకు అనుమతులు తప్పనిసరని, వాటి నిర్వహణ కోసం పోలీసు వెబ్ సైట్ ద్వారా అనుమతులు తీసుకోవాలని సూచించారు. పార్కింగ్, సరైన వసతులు లేకుంటే పర్మిషన్లు ఇచ్చేది లేదని పబ్, డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్ల అనుమతులకు సంబంధించిన సిపి మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు.

పబ్, బార్, డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్లలో శబ్ద కాలుష్యం, పార్కింగ్ సమస్యల నేపథ్యంలో మద్యం మత్తులో ఆయా పబ్, బార్ల నుంచి బయటకు వచ్చిన వారు అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు స్థానికుల నుంచి ఫిర్యాదులొస్తున్నాయని సిపి తెలిపారు. ఇటువంటి వాటికి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని సిపి హెచ్చరించారు. ఈ తరహా కార్యకలాపాలు నగరానికి మచ్చగా మారే ప్రమాదముందని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగర ప్రఖ్యాతిని మసకబారే విధంగా నడుచుకోవద్దని, చట్టానికి లోబడి ప్రతి ఒక్కరూ నడుచుకోవాలని హెచ్చరించారు. పబ్, బార్, డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్ల యజమానులు ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే చర్యలు తీవ్రంగా ఉంటాయన్నారు. అలాగే పబ్‌లలో డ్రగ్స్, గంజాయి, హాష్ ఆయిల్ అమ్మితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. అర్ధరాత్రి వరకు ఓవర్ సౌండ్‌తో డిజెలు పెడితే కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. రోడ్లపై వాహనాలు నిలపకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత యాజమాన్యాలదేనన్నారు.

పబ్బుల్లో 30 రోజుల బ్యాకప్‌తో సిసి ఫుటేజ్ ఉండాలని, రాత్రి 11 తర్వాత ఆర్డర్లను అంగీకరించవద్దని, రాత్రి 12 లోపే పబ్బులు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. శుక్ర, శని వారాల్లో గ్రేస్ పిరియడ్‌తో పాటు అదనంగా గంట సమయం కేటాయిస్తామని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు, ప్రతినిధుల కోసం 24 గంటల పాటు మద్యం అమ్మకాలకు స్టార్ హోటళ్లకు మాత్రమే అనుమతి ఇస్తామన్నారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రాధాన్యతకు కట్టుబడి, త్వరలోనే సిటీ పోలీస్ వ్బ్సైట్ ద్వారానే లైసెన్స్ పునరుద్ధరణలు, ఇతర లైసెన్సుల కోసం సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్నారు. డ్రగ్స్ మహమ్మారిని నిర్మూలించి హైదరాబాద్ నగరాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన నగరంగా పేరు తెచ్చేందుకు అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని సిపి పిలుపునిచ్చారు.ఈ సమావేశంలో అదనపు సిపి ఎఆర్ శ్రీనివాస్, జాయింట్ సిపి రమేశ్‌తో పాటు అన్ని జోన్‌ల డిసిపిలు పాల్గొన్నారు.

Held a meeting with the managements of pubs,bars & drive-in restaurants to mitigate noise impacts, traffic congestion, public nuisance and urged them to abide by the rules in place regarding timings, parking and sound . pic.twitter.com/aw9DGWPyjF

— C.V.ANAND, IPS (@CPHydCity) May 13, 2022