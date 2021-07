ఆగస్టు 4 నుంచి 8వ తేదీ వరకూ ‘పోడు యాత్ర’: చాడ

హైదరాబాద్: పోడు సాగుదారులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్న అటవీ అధికారులు, పోలీసుల నుండి ఎదురవుతున్న వేధింపులకు నిరసనగా ఆగస్టు 4 నుండి 8వ తేదీ వరకు బాసర నుండి భద్రాచలం దాకా సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో ‘పోడు యాత్ర’ చేయనున్నట్లు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకట్‌రెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ యాత్రలో తనతో పాటు సిపిఐ రాష్ట్ర నాయకులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. జల వివాదాల నేపథ్యంలో కృష్ణా జలాల ఆధారిత ప్రాజెక్టులను సిపిఐ ప్రతినిధి బృందం ఈ నెల 27,28 తేదీలలో సందర్శించనున్నట్లు చెప్పారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు వాడాల్సిన ప్రభుత్వ భూముల వేలాన్ని తప్పుబట్టారు.

నాలుగైదు రోజుల్లో అన్యాక్రాంతమైన ప్రభుత్వ, దేవాదాయ, భూదాన, వక్ఫ్ భూములను గుర్తించి పేదలకు పంచేందుకు ప్రభుత్వానికి సమాచారమిస్తామని, లేదంటే భూపోరాటం చేసి తామే పంపిణీ చేస్తామన్నారు. మంగళవారం జరిగిన సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు పశ్య పద్మ, ఎన్.బాలమల్లేశ్‌లతో కలిసి మగ్దూం భవన్‌లో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కార్యదర్శివర్గ సమావేశ నిర్ణయాలను చాడ వెంకట్‌రెడ్డి వెల్లడించారు.

నదీ జలాలపై న్యాయ, రాజకీయ పోరాటం చేయాలి

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం కృష్ణా, గోదావరి నదుల యాజమాన్య బోర్డులకే ఎపి, తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు, విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై పెత్తనం ఇవ్వడం ద్వారా తెలంగాణ ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడిందని చాడ వెంకట్‌రెడ్డి అన్నారు. గడిచిన ఏడేళ్లుగా కృష్ణానదిపై చివరి దశలో ఉన్న ఎస్‌ఎల్‌బిసి, కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, బీమా, కోయిల్‌సాగర్ వంటి ప్రాజెక్టులు, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల వంటి కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం పూర్తి చేయకపోవడంతో అవి ప్రశ్నార్థకంగా మారాయన్నారు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలు రావడం, బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రైబ్యునల్ రెండవసారి తుది తీర్పు ఇవ్వకపోవడంతో కృష్ణాజలాలకు సంబంధించి గందరగోళం ఏర్పడిందన్నారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోకపోవడంతో అదును కోసం చూసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం బోర్డుల పరిధుల పేరుతో ప్రాజెక్టులపై పెత్తనం తీసుకున్నదని తెలిపారు. చివరకు గోదావరిపై నిర్మించిన కాళేశ్వరం నిర్వహణను కూడా బోర్డుల ఆధీనం లోకి చేర్చడం దారుణమని, ఇదంతా సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. జులై 22న రైతు సంఘాలు చేపట్టిన ధర్నాకు పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. అదే విధంగా వ్యవసాయ, కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఆగస్టు 9వ తేదీన క్విట్ ఇండియా స్ఫూర్తితో ఆందోళనలు చేపడతామన్నారు. బ్యాంకులు, ఎల్‌ఐసి ప్రైవేటీకరణ బిల్లులను కేంద్రం తక్షణమే ఉపసంహ రించుకో వాలని చాడ వెంకట్‌రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఈ నెల 23న కార్మిక సంఘాలు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమానికి సంపూర్ణ మద్దతినిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

