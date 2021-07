ముంబయి : టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆటగాడు శివం దూబే తన ప్రేయసి అంజుమ్ ఖాన్‌ను శుక్రవారం పెళ్లి చేసుకున్నారు. 29ఏళ్ల శివం దూబే తన పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ ఫోటోలకు ‘తామిద్దరం ప్రేమగా ప్రేమించుకున్నాం. అది ప్రేమకంటే ఎన్నో రెట్లు గొప్పదని, ఇక ఇప్పుడు మా కొత్త జీవితం ప్రారంభం కానుందని’ ట్యాగ్ లైన్ కూడా ఇచ్చారు. దూబే భారత్ తరపున ఓ వన్డే, 13 టీ20లు ఆడారు. ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల తరపున ఆడిన శివం దూబే, ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున బరిలోకి దిగారు. శివం దూబే పెళ్లి చేసుకున్న సందర్భంగా అతడికి పలువురు ప్రముఖ క్రికెటర్లు శుభాకాంక్షలు తెలిపి, అభినందించారు.

We loved with a love which was more than love …

And now this is where our forever starts ❤️

Just Married …

16-07-2021 #togetherforever pic.twitter.com/2SlVDNeO2h

— Shivam Dube (@IamShivamDube) July 16, 2021