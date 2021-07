బెంగళూరు: కర్నాటక రాష్ట్రంలోని ఓ గ్రామంలో భారీ ముసలి గురువారం హల్ చల్ చేసింది. దండేలి జిల్లాలోని కోగిల్‌బాన్ గ్రామంలోకి ప్రేవేశించిన ముసలి అక్కడి వీధుల్లో తిరుగుతూ ప్రజలను భయందోళనకు గురిచేసింది. గ్రామంలో ప్రమాదకరంగా సంచరిస్తున్న ముసలిని చూసిన గ్రామస్తులు అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు దాన్ని పట్టుకుని సమీపంలోని నదిలో వదిలిపెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

crocodile found strolling through Kogilban village

#WATCH Karnataka | A crocodile found strolling through Kogilban village in Dandeli. Later, forest officials rescued the crocodile & released it into the river. pic.twitter.com/2DDk7JuOB8

— ANI (@ANI) July 1, 2021