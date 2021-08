నేటి నుంచి పంట రుణాల మాఫీ

నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి నిధులు

రూ.50వేల రుణాల వరకు మాఫీ

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : వ్యవసాయరంగానికి మరింత చేయూతనిస్తూ రాష్ట్రంలో రెండోవిడుత పంటరుణ మాఫీకి ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్దం చేసింది. సోమవారం నుంచి పంటరుణాల మాఫీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి బ్యాంకుల్లో సంబంధిత రైతుల ఖాతాలకే నేరుగా నిధులు జమ చేయనుంది. పంట రుణాలకింద రూ.25వేల నుంచి రూ.50వేల వరకూ రుణం ఉన్న 6,06,8111మంది రైతులను రెండవ విడత రుణమాఫీకి ఎంపిక చేసింది. బ్యాంకుల్లో రైతుల ఖాతాలకు నేరుగా జమ చేసేందుకు రూ.200.85కోట్ల మొత్తాన్ని సిద్ధం చేసింది. ఈ నెల 30వరకూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయనున్నారు.వ్యవసాయ రంగంలో రైతులు పంటలసాగుకోసం పెట్టుబడి అవసరాల కింద బ్యాంకుల ద్వారా పంటరుణాలు పొందిన రైతులకు రెండో విడత కింద రూ.25వేలనుంచి రూ.50వేల వరకూ రుణాలను ప్రభుత్వం మాఫీ చేయనుంది.

రైతుబంధు పథకం అమలు మాదిరిగానే కుంట నుండి ఎకరా విస్తీర్ణం వరకూ, ఎకరా నుండి రెండు ఎకరాలు, రెండు నుండి మూడు ఎకరాల వరకు పొలం ఉన్న రైతుల ఖాతాలకు నిధులు జమ చేసిన విధంగానే ,పంట రుణమాఫీ అమలుకు కూడా అదే విధానాన్ని ఎంపిక చేసుకుంది.తొలుత 25వేలరూపాయలు, ఆతర్వాత 26వేలు, 27వేలు చొప్పున రుణమాఫీ మొత్తాలను సంబంధిత రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు.రైతుబంధు తరహాలోనే వందశాతం విజయవంతంగా పంట రుణాల మాఫీ ఆన్‌లైన్ ద్వారా అమలు చేసేందుకు వ్యవసాయ , ఆర్ధికశాఖల ఆధికారులు ఆదివారం నాడు ట్రైల్ రన్ నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ నాయకత్వంలో టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం 2014నుండి 2018వరకూ రాష్ట్రంలో రైతుల పంటరుణాల కింద రూ.16,144.10కోట్లు మాఫీ చేసింది.రాష్ట్రంలో మొత్తం 35.32లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూర్చింది.2018లో కూడా రూ.25వేల లోపు పంట రుణాలు తీసుకుని బ్యాంకులకు బకాయిలు ఉన్న 2.96లక్షల మంది రైతులకు రూ.408.38కోట్లు మాఫీ చేసింది.

రైతులకు అండగా ప్రభుత్వం : మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడకముందు అప్పటి పాలకులు వ్యవసాయ రంగాన్ని నిర్లక్షతకు గురి చేశారని , ఈ ప్రాంత రైతులకు జరిగిన అన్యాయాలను ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక తమ ప్రభుత్వం చక్కదిద్దుతోందని రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. సోమవారం నుంచి రెండవ విడత పంటరుణాల మాఫీకార్యక్రమం అమలు సందర్బంగా మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతుబంధు , రైతుబీమా భరోసా, ఉచిత విద్యుత్ తదితర పథకాల అమలుతో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఆకలితో తండ్లాడిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశానికే అన్నపూర్ణగా నిలిపారన్నారు. రైతులకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.పంటల మార్పిడి వైపు రైతులను ప్రోత్సహిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిపేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు.వ్యవసాయరంగానికి అన్ని విధాల అండగా నిలిచిన ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్‌కు రైతుల పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సోమవారం నుంచి రుణమాఫీ మొదలు కానున్న నేపథ్యంలో వ్యవసాయశాఖ మంత్రి నిరంజన్‌రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులోకానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Crop loan waiver of up to Rs 50k from today