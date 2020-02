జపాన్ నౌకలో 160 మంది భారతీయులు

నౌకలో కరోనా వైరస్ బాధితుల సంఖ్య 130కి చేరిక

ఎలాగైనా బయటకు రప్పించాలని ప్రధాని మోడీకి వినతి

టోక్యో: కరోనా పరీక్షల కోసం యొకొహామ్‌లో నిలిపివేసిన దాదాపు 3711 మంది ప్రయాణికులతో ఉన్న జపాన్ నౌక డైమండ్ ప్రిన్సెస్‌లో భారతీయ ప్రయాణికులు, సిబ్బంది కూడా ఉన్నారని భారత రాయబార కార్యాలయం సోమవారం ప్రకటించింది. అయితే వారెంతమందో సంఖ్య మాత్రం స్పష్టం చేయలేదు. సుమారు 160 మంది వరకు ఉండవచ్చని సమాచారం .హాంకాంగ్‌లో దిగిన ప్రయాణికుడిలో కరోనా లక్షణాలు కనిపించడంతో ఈ నౌకను యొకొహామ్‌లో గత వారం నిలిపి వేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రయాణికుల్లో 60 మందికి కరోనా వైరస్ సోకినట్టు సోమవారం తేలింది.

దీంతో ఈ నౌకలో వైరస్ బాధితుల సంఖ్య 130కి చేరింది. జపాన్ తీరానికి నౌక చేరేసరికి 300 మందికి కరోనా పరీక్షలు జరిగాయి. నిల్చిపోయిన నౌకలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండడంతో భారతీయ ప్రయాణికుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. తమను ఎలాగైనా స్వదేశానికి తరలించాలని వారు ప్రధాని మోడీని, ఐక్యరాజ్యసమితిని కోరుతున్నారు. నౌకలో చెఫ్‌గా ఉన్న భారతీయుడు వినయ్‌కుమార్ మరి కొందరు కలసి సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా వీడియో సందేశం పంపారు. తమకు నౌకలో కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించడం లేదని, తమను నౌక నుంచి వెంటనే తరలించాలని వారు కోరారు.

మృతుల సంఖ్య 908కి చేరిక

చైనా హుబెయి ప్రావిన్స్‌లో సోమవారం తాజాగా కరోనా వైరస్ సోకి 97 మంది మృతి చెందడంతో చైనా లో వైరస్ బాధిత మొత్తం మృతుల సంఖ్య 908 కి చేరింది. వైరస్ బాధిత కేసుల సంఖ్య 40,000 దాటిందని చైనా ఆరోగ్య అధికార వర్గాలు సోమవారం వెల్లడించాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్లుహెచ్‌ఒ) ఆధ్వర్యం లోని వైద్య నిపుణుల బృందం బీజింగ్‌కు బయలుదేర డానికి సిద్ధమైంది. ఆదివారం నాటికి కొత్తగా 3062 కేసులు నమోదయ్యాయని చైనా నేషనల్ హెల్త్ కమిషన్ వెల్లడించింది. దేశీయుల్లో 27 మందికి కరోనా వైరస్ సోకగా వారిలో ఇద్దరు మృతి చెందారని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం వెల్లడించింది.

మోడీపై ప్రశంసలు

చైనాలో కరోనా వైరస్ బాధితులకు తగిన వైద్యచికిత్సలు అందించడానికి భార త్ సంఘీభావాన్ని, సహకారాన్ని తెలియ చేస్తూ భారత్ ప్రధాని పంపిన లేఖకు చైనా ప్రశంసించింది. 900 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్న వైరస్ నిర్మూలనకు తగిన వైద్య చికిత్సలో సహకారం అందిస్తామని ప్రధాని మోడీ చైనా అధ్యక్షుడు జింగ్‌పింగ్‌కు లేఖ రాశారు. సత్సంకల్పంతో భారత్ అందిస్తున్న సాయం చైనాతో ఉన్న స్నేహాన్ని మరింత పటిష్టం చేస్తుందని చైనా అధ్యక్షుడు జింగ్‌పింగ్ ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ సవాలును అధిగమించడంలో, మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియచేయడంలో కూడా భారత్ నుంచి పూర్తి సహకారాన్ని మోడీ ప్రకటించారు. హుబెయి ప్రావిన్సు నుంచి 650 మంది భారతీయులను తరలింప చేయడంపై మోడీ జింగ్‌పింగ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

కరోనాను ఓడించిన మలయాళీ

జనవరిలో పాజిటివ్ ఇప్పుడు నెగిటివ్

త్రిస్సూర్ : కరోనా వైరస్ బారి నుంచి భారతీయ వైద్య విద్యార్థిని ఒకరు బయటపడ్డారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గతనెలలో తొలిసారిగా కరోనా వైరస్ భయాలు కమ్ముకున్నాయి. కరోనా ప్రధాన కేంద్రం చైనాలోని వూహాన్‌లో వైద్య విద్యార్థినిగా ఉన్న యువతికి కూడా వైరస్ సోకినట్లు వెల్లడైంది. భారత ప్రభుత్వం స్పందించి పలువురు విద్యార్థులను విమానంలో స్వదేశానికి తరలించింది.ఈ క్రమంలో వైరస్ సోకిన లక్షణాలతో కేరళ యువతిని కేరళలలోని త్రిస్సూర్‌లో పరీక్షలకు పంపించారు. అక్కడ ఆమెకు వైరస్ ఉందని నిర్థారణ అయింది. దీనితో ఈ వైద్య విద్యార్థినిని కరోనా వైరస్ పాజిటివ్‌గా ప్రకటించి, ఆసుపత్రిలో విడిగా ఉంచి తగు విధంగా వైద్య పరిక్షలు నిర్వహిస్తూ వచ్చారు.

అయితే దాదాపు నెల రోజుల తరువాత ఇప్పుడు తిరిగి జరిపిన పరీక్షలలో ఈ వైద్య విద్యార్థినికి వైరస్ లేదని నెగెటివ్ రిపోర్టు వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని కేరళ ఆరోగ్య అధికారులు సోమవారం ధృవీకరించారు. ఆమె పరిస్థితి ఇప్పుడు నిలకడగా ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం చైనా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారిలో 34 మందిని రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలో విడివిడి వార్డులలో ఉంచి చికిత్స జరిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో త్రిస్సూర్‌కు చెందిన తొలి వైరస్ రోగి రక్త నమూనాలను అలప్పూజాలోని నేషనల్ ఇనిస్టూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ (ఎన్‌ఐవి)లో పరీక్షించగా వైరస్ లేదని వెల్లడైంది.

