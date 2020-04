న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పి. చిదంబరం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లాక్‌డౌన్ పొడిగింపు తప్ప మోడీ ప్రసంగంలో కొత్త విషయాలు లేవని విమర్శించారు. ఆర్థిక నేతలు, నిపుణుల సలహాలను పెడచెవిన పెట్టారని మండిపడ్డారు. దేశంలో తప్పని పరిస్థితుల్లో లాక్‌డౌన్ పొడిగింపును మేము అర్థం చేసుకోగలం. మీ నిర్ణయానికి మద్దతునిస్తున్నామని తెలిపారు. కానీ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అడిగిన నిధులపై ఎలాంటి హామీ ఇవ్వకపోవడం దురదృష్టకరమని, ఇక నా దేశం ఏడవాల్సిందే అంటూ ట్వీట్ చేశారు. దేశంలో ఇప్పటికే తిండిలేక పేదలు నానా తంటాలు పడుతున్నారని గుర్తుచేశారు. మరో 19 రోజులు లాక్‌డౌన్ ను వారిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించే అవకాశముందన్నారు. పేదలు, వలస కూలీల గురించి మోడీ ఎలాంటి ప్రకటన చేయకపోవడం బాధకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Cry My Beloved Country Says P Chidambaram

The poor have been left to fend for themselves for 21+19 days, including practically soliciting food. There is money, there is food, but the government will not release either money or food.

Cry, my beloved country.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 14, 2020