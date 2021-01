హైదరాబాద్: కొత్త సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్‌కుమార్‌తో పాటు డిజిపి మహేందర్‌రెడ్డి తదితర ప్రముఖులు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ను శుక్రవారం రాజ్‌భవన్‌లో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వీరితో పాటు సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్, రాచకొండ సిపి మహేశ్ భగవత్‌లతో పాటు పలువురు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు గవర్నర్‌కు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలను తెలియచేశారు.

CS And DGP Says New year greetings to Telangana Governor