గల్ఫ్ దేశాల్లోని తెలంగాణ వాసులకు అన్ని విధాలుగా అండ

పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న సమావేశం

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో సోమేష్‌కుమార్‌తో

రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు వినోద్‌కుమార్ భేటీ

హైదరాబాద్: విదేశాల్లో నివాసముంటున్న తెలంగాణ వాసులకు అండగా ఉండేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికపై సచివాలయంలో రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు వినోద్ కుమార్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, ఢిల్లీ కేంద్రంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నతాధికారి రాజశేఖర్ (ఐఆర్‌ఎస్), రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి రిజ్వీ, జిఏడీ, ప్రోటోకాల్ కార్యదర్శి సర్దార్ అరవిందర్ సింగ్, ఇతర అధికారులు సమావేశమయ్యారు. శుక్రవారం బూర్గుల రామకృష్ణారావు భవన్‌లో వీరు సమావేశమై విదేశాల్లో నివాసం ఉంటున్న, ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల్లోని తెలంగాణ వాసులకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉండేందుకు అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణపై సుదీర్ఘంగా వారు చర్చించారు. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లిన తెలంగాణ వాసులకు అనునిత్యం అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతు న్నాయని సమావేశంలో వినోద్‌కుమార్ పేర్కొన్నారు.

గల్ఫ్‌లో ఏ కారణాలతోనైనా చనిపోయినా వారి భౌతికకాయాన్ని స్వగ్రామానికి తరలించేందుకు ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని, ఇతర ఏ సమస్యలు ఉత్పన్నమైనా వెంటనే అధికారులు స్పందించే విధంగా చర్యలు ఉండాలని సమావేశంలో వినోద్ కుమార్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. విదేశాల్లో ఉంటున్న తెలంగాణ వాదులు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ ( జూన్ 2 ) దినోత్సవాలను జరుపుకునేందుకు దౌత్య పరంగా సహకారాన్ని అందించాలని, విదేశాల్లో చారిత్రక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వ పరంగా తోడ్పాటును అందించాలని, పూర్వ ప్రధాని పివి నర్సింహా రావు శత జయంతి ఉత్సవాల నిర్వహణకు ప్రభుత్వ పరంగా సహాయ సహకారాలు అందించాలని, విదేశీ యూనివర్సిటీలను హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నెలకొల్పేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించారు.

గల్ఫ్ సహా ఇతర దేశాల్లో నివాసముంటున్న తెలంగాణ వాసులకు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా తక్షణమే స్పందించి వారికి అండగా ఉండే విధంగా ప్రత్యేక అధికారుల బృందం అప్రమత్తంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సమా వేశంలో నిర్ణయించారు. దీంతోపాటు గల్ఫ్ దేశాలకు జీవనోపాధి కోసం వెళ్లిన తెలంగాణ వారికి అక్కడ ఏర్పడే న్యాయ పరమైన సమస్యలపై వెంటనే స్పందించి సహకారాన్ని అందించాలని ఆయన సూచించారు. విదేశాల్లో ఉన్న తెలంగాణ వాదులకు అన్ని రకాలుగా అండగా ఉండాలని వినోద్ కుమార్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్‌ను కోరారు. ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసేందుకు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలో ప్రత్యేకంగా ఒక డివిజన్‌ను ఏర్పాటు చేసి, దానికి ఓఎస్‌డీగా రాజశేఖర్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఉన్నతాధికారిని కేంద్రం నియమించింది. వినోద్‌కుమార్, సోమేశ్‌కుమార్‌ల ఆహ్వానం మేరకు రాజశేఖర్ శుక్రవారం హైదరాబాద్‌కు వచ్చారు.

