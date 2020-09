ఢిల్లీపై ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న చెన్నై..

దుబాయి: ఐపిఎల్ 13వ సీజన్ లో భాగంగా జరుగుతున్న మ్యాచ్ లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ లో టాస్ గెలిచిన చెన్నై జట్టు కెప్టెన్ ధోనీ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుని, ఢిల్లీ జట్టును బ్యాటింగ్ కు ఆహ్వానించాడు. గత మ్యాచ్ లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుపై ఓడిన చెన్నై ఈ మ్యాచ్ లో విజయం సాధించాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు తొలి మ్యాచ్ లో గెలుపొంది జోరుమీదున్న ఢిల్లీ, చెన్నై జట్టును కూడా ఓడించి సత్తా చాటాలని చూస్తోంది.

MS Dhoni has the won the toss and #CSK will field first in Match 7 of #Dream11IPL.#CSKvDC pic.twitter.com/HC54FrZS6a

— IndianPremierLeague (@IPL) September 25, 2020