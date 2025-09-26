Friday, September 26, 2025
Homeఆధ్యాత్మికం
ఆధ్యాత్మికంతాజా వార్తలు

తిరుమల, తిరుప‌తిలో ఆక‌ట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్య‌క్ర‌మాలు

1
- Advertisement -
cultural programs in Tirumala
తిరుప‌తి: శ్రీవారి వార్షిక‌ బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండ‌వ‌ రోజైన గురువారం తిరుప‌తి మహతి క‌ళాక్షేత్రంలో టిటిడి ధార్మిక ప్రాజెక్టుల ఆధ్వ‌ర్యంలో పలువురు కళాకారుల భరతనాట్య  నృత్యం విశేషంగా అలరించాయి. ఇందులో భాగంగా మహతి కళాక్షేత్రంలో కర్ణాటకకు చెందిన ఎమ్ పి సుజీంద్రబాబు బృందం కల్పశ్రీ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ట్రస్ట్ వారు  తమ నృత్య కళాకారులతో సంప్రదాయ భరతనాట్య  నృత్యం సభను భక్తిమయ సాగరంలో ఓలలాడించింది. ముద్దుగారే యశోదకు, దశావతార స్తుతి ప్రదమైన పాల్కడలి, అదివో అల్లదివో, జయజయ దేవి, క్షీరాబ్ధికన్యకకు, ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ  వంటి నృత్యములు భక్తజన ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో విశేష సంఖ్య‌లో తిరుపతి పురవాసులు పాల్గొన్నారు.
 
- Advertisement -
Previous article
హంస వాహనంపై స‌ర‌స్వ‌తి అలంకారంలో శ్రీ‌ మలయప్ప

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

హంస వాహనంపై స‌ర‌స్వ‌తి అలంకారంలో శ్రీ‌ మలయప్ప

ఆసియాకప్‌ టైటిల్ పోరులో భారత్ vs పాక్..

స్థానిక ఎన్నికల్లో 69% రిజర్వేషన్లు

మా నమ్మకం నిజమైంది

సోల్ ఆఫ్ జటాధర

మెట్రో ఇక సర్కారీ

కాళేశ్వరంపై సిబిఐ

పండుగ తరువాత కెటిఆర్ అరెస్టు!

బాలయ్య వర్సెస్ చిరంజీవి

రైలు లాంచర్ నుంచి అగ్ని క్షిపణి పరీక్ష

ఆసియా కప్ సూపర్ 4.. నేడు లంకతో భారత్ ఢీ

పవన్ అభిమానులకు విందు భోజనం లాంటి మూవీ ‘ఓజీ’

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (26-09-2025)

పంచాయతీ కార్యదర్శిని సస్పెండ్ చేయండి: మంత్రి పొంగులేటి

ఏయూలో విద్యార్థి మృతి

రాబోయే రోజుల్లో హర్యానాలో ఐఎన్‌ఎల్‌డీ అధికారంలోకి రాబోతుంది

హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణను కేంద్రం అడ్డుకోవడం లేదు: కిషన్‌రెడ్డి

ఎన్నికల ముందు లాలూ ప్రసాద్‌కు ఇంటిపోరు

సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా పల్లా వెంకట్ రెడ్డి

త్వరలో ట్రంప్-మోడీ భేటీ!

నాలుగు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

రైలు బోల్తా… ఏడుగురు బౌద్ధ సన్యాసుల మృతి

ఐరాసలో చేదు అనుభవాలు.. సీక్రెట్ సర్వీస్ దర్యాప్తుకు ట్రంప్ ఆదేశం

విండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్.. భారత జట్టు ప్రకటన

ఓజి సినిమా టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు

స్మితా సబర్వాల్‌కు హైకోర్టులో రిలీఫ్

రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

బాసరలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ

లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్

ఆర్‌టిసి బస్సెక్కితే బహుమతులు

నా ఫోటో, పేరును వాడుకోవద్దు: నాగార్జున

సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు

ప్రపంచకప్‌కి ముందు భారత్‌కు ఊహించని షాక్

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

కీలక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లా

ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

బిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్‌లకు బిజెపి భయం పట్టుకుంది: కిషన్‌రెడ్డి

ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళా ఉద్యోగులకు గౌరవం లేదా..?

మంత్రి కొండా సురేఖతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ భేటీ

భూభారతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంపు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.