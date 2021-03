2020లో సైబర్ దాడులు 300 శాతం పెరిగాయి: హోంశాఖ

న్యూఢిల్లీ: అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 2020లో భారత్‌లో సైబర్ దాడులు 300 శాతం పెరిగాయని కేంద్ర హోంశాఖ పార్లమెంట్‌కు తెలిపింది. 2019లో 3,94,499 సైబర్ దాడులు జరగ్గా, 2020లో 11,58,208 దాడులు జరిగాయని హోంశాఖ సహాయమంత్రి జి,కిషన్‌రెడ్డి పార్లమెంట్‌లో ఓ సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా తెలిపారు. భారత్‌లో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థపైనా, కొవిడ్19 వ్యాక్సిన్ తయారీ కంపెనీపైనా సైబర్ దాడి జరిగినట్టు వచ్చిన వార్తలపై ఆ సభ్యుడు ప్రశ్నించారు. కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీం డేటా ఆధారంగా ఈ వివరాలిచ్చారు. కొవిడ్19 మహమ్మారి వల్ల గతేడాది ఆన్‌లైన్ కార్యకలాపాలు పెరగడం ఓ కారణమని సైబర్ నిపుణులు తెలిపారు. సైబర్ భద్రతలో లోపాలు కూడా మరో కారణమని వారు ఆరోపించారు.

Cyber attacks amid the pandemic rose by almost 300% last 2020