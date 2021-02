హైదరాబాద్: రోజురోజుకు పెరుగుతున్న సైబర్ ఆధారిత నేరాలను అరికట్టేందుకు రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్‌స్టేషన్లలో సైబర్ వారియర్లను పోలీసు శాఖ నియమించింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పోలీస్‌స్టేషన్లలో ఇద్దరు, సెమి అర్బన్ పోలీస్‌స్టేషన్లలో ముగ్గురు, అన్ని కమిషనరేట్ పోలీస్‌స్టేషన్లలో ఐదుగురు చొప్పున పోలీసు సిబ్బందిని ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇచ్చారు. దాదాపు 1988 పోలీసు అధికారులను ఎంపిక చేసి సోమవారం నుండి వారం రోజుల పాటు శిక్షణా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ శిక్షణా కార్యక్రమం ప్రారంభ సమావేశంలో డిజిపి ఎం.మహేందర్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మానవాళి జీవితం డిజిటలైజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో అదే స్థాయిలో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలను అరికట్టేందుకు రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్‌స్టేషన్లలో సైబర్ వారియర్లను నియమించడం దేశంలోనే పోలీసు రంగంలో ఇదే మొదటిసారని తెలిపారు.

మారుమూల గామాలకు కూడా 4జి మొబైల్ సేవలు విస్తరించిన ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచంలోని ఏ ప్రాంతం నుండి అయినా రిమోట్ ద్వారా సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని అన్నారు. అప్రతిహతంగా పెరుగుతున్న ఈ సైబర్ నేరాలను ముందుగానే గుర్తించి వాటిని నిరోధించడం, సైబర్ నేరాలను సమర్థవంతంగా దర్యాప్తు చేసేందుకు ఈ సైబర్ వారియర్లు కీలక పాత్ర వహిస్తారన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్‌స్టేషన్లలో పోలీసు అధికారులను రోజూవారి విధి నిర్వహణలో ఇప్పటికే 17 మార్గదర్శకాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుందని, ఇక నుండి సైబర్ నేరాలను నిరోధించడం 18వ నిబంధనగా ఉంటుందని డిజిపి అన్నారు. సాంప్రదాయ నేరాలకన్నా సైబర్ నేరాలు భిన్నంగా ఉంటాయని, వీటిని ఎదుర్కోవడానికే సైబర్ ఆధారిత నేరాలు, వాటిని ముందస్తుగా గుర్తించడం, దర్యాప్తు చేయడం, ప్రజలను చైతన్య పర్చడం తదితర అంశాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణనిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుతం జరిగే ప్రతి నేర సంఘటనలోను సైబర్ నేర సంబంధిత కాంపోనెంట్ ఉంటుందని అన్నారు. సాధారణ నేరాలను దర్యాప్తు చేసే అధికారులకు ఈ సైబర్ వారియర్లు తోడ్పాటునందిస్తే నేరాల దర్యాప్తు త్వరితగతిన పూర్తవుతుందన్నారు. రోజురోజుకు సైబర్ నేరస్థులు ఆధునిక పద్ధతుల్లో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని, ఈ విషయంలో రాష్ట్ర పోలీసు యంత్రాంగం కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ కావాల్సిన అవసరముందని అన్నారు. ప్రస్తుతం 2021 సంవత్సరానికి సైబర్ సేఫ్టీ సంవత్సరంగా జనవరి 1వ తేదీన ప్రకటించడం జరిగిందని డిజిపి మహేందర్‌రెడ్డి తెలిపారు. సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాలు, వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసు అధికారులతో ఐజి రాజేష్ కుమార్ సమన్వయ అధికారిగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. అడిషినల్ డిజి గోవింద్‌సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో ‘సైబర్ వారియర్స్’ అనే పుస్తకాన్ని డిజిపి మహేందర్‌రెడ్డి ఆవిష్కరించారు.

