హైదరాబాద్ : తెలుగు యూనివర్సిటీ మాజీ వీసీ, ప్రముఖ సాహితీవేత్త డాక్టర్‌ ఎల్లూరి శివారెడ్డికి సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ దాశ‌ర‌థి అవార్డును ప్ర‌దానం చేశారు. గురువారం ర‌వీంద్ర భార‌తిలో జ‌రిగిన ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌భుత్వ స‌ల‌హాదారు ర‌మ‌ణాచారి, భాషా, సాంస్కృతిక శాఖ డైరెక్ట‌ర్ మామిడి హ‌రికృష్ణ‌తో పాటు ప‌లువురు సాహితీవేత్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ అవార్డు కింద సైటేషన్‌తో పాటు రూ.1,01,116 నగదును ఎల్లూరి శివారెడ్డికి మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అందించారు. మహాకవి దాశరథి పేరిట సాహిత్యరంగంలో విశేషంగా కృషి చేస్తున్న వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిఏటా దాశరథి జయంతి రోజైన జూలై 22న దాశరథి అవార్డు ఇస్తూ వస్తోంది.

Presented the prestigious Daasarathi Krishnamacharyulu Award 2021 & a cash prize of Rs 1,01,116 to Dr Elluri Shiva Reddy Garu on behalf of State Govt at Ravindra Bharathi. pic.twitter.com/tQknvkbpJp

