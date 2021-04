రజనీకాంత్ కు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు

ఢిల్లీ : దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కు కేంద్రం దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును ప్రకటించినట్టు కేంద్ర మంత్రి ప్రకాశ్ జావదేకర్ తెలిపారు. రజనీకి ఈ అవార్డు ప్రకటించడం ఆనందంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత సినీ రంగంలో అత్యున్నత నటుల్లో ఒకరైన రజనీకాంత్ సినిమా పరిశ్రమకు ఎంతో సేవ చేశారని ఆయన కొనియాడారు. రజనీకాంత్ నటుడిగా, నిర్మాతగా, స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ గా సేవలందించారని ఆయన చెప్పారు. రజనీకాంత్ కు ఈ అవార్డను ప్రకటించిన జ్యూరీ సభ్యులకు ప్రకావ్ జావదేకర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రజనీకి ఈ అవార్డు రావడంపై పలువురు సినీ ప్రముఖలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రజనీకాంత్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Happy to announce #Dadasaheb Phalke award for 2019 to one of the greatest actors in history of Indian cinema Rajnikant ji

His contribution as actor, producer and screenwriter has been iconic

I thank Jury @ashabhosle @SubhashGhai1 @Mohanlal@Shankar_Live #BiswajeetChatterjee pic.twitter.com/b17qv6D6BP

