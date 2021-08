దళితులందరికీ దళితబంధు పథకం వర్తింపు : కెసిఆర్

కరీంనగర్ : హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ప్రతిఒక్క దళిత కుటుంబానికి దళితబంధు పథకాన్ని వర్తింప చేస్తామని తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు. సోమవారం హుజూరాబాద్ లో జరిగిన దళితబంధు సభలో కెసిఆర్ మాట్లాడారు. తన క్లాస్ మేట్ దానయ్యను ఆనాడు సిద్దిపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ను చేశామని ఆయన చెప్పారు. సిద్దిపేట దళిత చైతన్య జ్యోతి పేరుతో 25 ఏళ్ల క్రితమే దీన్ని ప్రారంభించామని ఆయన వెల్లడించారు. 25 ఏళ్ల క్రితమే దళితబంధు పథకం తన మదిలో ఉందని కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు. దళిత బంధు ఓ మహా ఉద్యమమని ఆయన పేర్కొన్నారు. దళితులను ఆర్థికంగా, సామాజికంగా సుసంపన్నం చేసేందుకే దళిత బంధు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.దేశంలో ఇప్పటివరకు 165 జాతులు అణిచివేతకు గురయ్యాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంబేద్కర్ చొరవతోనే కొన్ని పదవుల్లో రిజర్వేషన్లు వచ్చాయని ఆయన వెల్లడించారు. రిజర్వేషన్ల కారణంగా కొందరికి విద్యావకాశాలు, ఉద్యోగాలు వచ్చాయని కెసిఆర్ పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ అణగారిన వర్గాలకు చెందిన నూటికి 25 శాతం మంది ఇంకా పేదరికంలోనే మగ్గుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దళితబంధు అమలు కాకుండా కొందరు అడ్డంకులు సృష్టించేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని కెసిఆర్ మండిపడ్డారు. నెల, రెండు నెలల్లో హుజూరాబాద్ లో దళితబంధు పథకం పూర్తవుతుందని ఆయన చెప్పారు. దళితబంధు విషయంలో హుజూరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఓ ప్రయోగశాల అవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. సభకు తరలివచ్చిన వారందరికీ జైభీం అని కెసిఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయాన్ని పండుగలా మార్చుకున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న రైతుబంధు, రైతు బీమా వంటి పథకాలతో తెలంగాణ రైతుల్లో ధీమా పెరిగిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారత్ లో దళితులను ఆదుకునేందుకు ఏ నేత ఆలోచన చేయలేదని, ఈ క్రమంలోనే దళితుల అభ్యున్నతి కోసం తమ ప్రభుత్వం దళితబంధును అమలు చేస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దళితబంధు పథకం అమలుతో పక్కలో బాంబులు పడ్డట్టు కొందరు భయపడుతున్నారని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు.

హుజూరాబాద్ లో 21 వేల దళితకుటుంబాలు ఉన్నట్టు సర్వేలో తేలిందని కెసిఆర్ చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 17 లక్షలకు పైగా దళిత కుటుంబాలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. రైతు బంధు మాదిరిగానే దళితబంధు కూడా ప్రతి దళిత కుటుంబానికి వర్తింప చేస్తామని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. ఆకలితో ఉన్నవారికి మొదటగా దళితబంధును ఇస్తామని ఆయన తెలిపారు. చివరి వరుసలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా దళితబంధు ఇస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కరీంనగర్ గడ్డ విజయాలకు అడ్డాగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దళితబంధు ఉద్యమం కచ్చితంగా విజయవంతమవుతుందని కెసిఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కాళ్లు, రెక్కలు మాత్రమే ఉన్న దళితులకు మొదటగా దళితబంధు పథకాన్ని వర్తింప చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణలో అమలు చేస్తున్న దళితబంధు పథకం దేశానికే ఆదర్శంగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

దళితబంధుపై ఇప్పటికే దేశంలో చర్చ జరుగుతుందని, అనేక రాష్ట్రాల్లో అగ్గిరాజుకుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దళితులు దరిద్రులు కారని, వారి ఆర్థిక స్వాలంబనే రాష్ట్ర ప్రగతికి దిక్చూచిగా మారుతుందని కెసిఆర్ తేల్చిచెప్పారు. ఏడాది క్రితమే ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాలనుకున్నప్పటికీ, కరోనా కారణంగా ఆలస్యం జరిగిందని, దళితులను ఏనాడూ పట్టించుకోని కొందరు దళితబంధును విమర్శించడం విడ్డూరంగా ఉందని ఆయన మండిపడ్డారు. దళితబంధు పథకంపై తాను తన భార్య శోభ సలహా అడిగానని, ఈ పథకం విజయవంతమై మంచి పేరొస్తుందని, ముందుకు సాగమని సలహా ఇచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

దళిత బంధు అందించిన తర్వాత కూడా మిగిలిన సంక్షేమ పథకాలు అమలు అవుతాయని ఆయన చెప్పారు. ప్రతి దళిత కుటుంబానికి నూతన బ్యాంకు ఖాతా తెరవాలని, దళితులకు భరోసా కల్పించేలా రక్షణ నిధి ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. లబ్ధిదారుల నుంచి10వేలు, ప్రభుత్వం మరో 10 వేల కలిపి రక్షణ నిధి ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గ్రామ వార్డు సభ్యుల నుంచి మంత్రుల వరకు 25 వేలకు పైగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఈ పథకంలో భాగస్వామ్యం కావాలని కెసిఆర్ సూచించారు. గ్రామంలో6,మండలంలో 15,నియోజకవర్గంలో24,జిల్లాలో24 , రాష్ట్రంలో 48 మందితో దళిత బంధు కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 25వేల మంది ప్రజాప్రతినిధులు, లక్ష మంది దళిత బంధు కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దళిత రక్షణ నిధి నిర్వహణ కొనసాగుతుందన్నారు. విద్యార్థులకు Go to Villages and educate our masses అని కెసిఆర్ పిలుపునిచ్చారు.

ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పడిన తరువాత లక్ష కోట్ల కు పైగా రైతులకు ,11 వేల కోట్ల నిధులు యాదవులకు కేటాయించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గ్రామాల్లో దళితులు పేదరికంలో మగ్గుతున్నారని, వారి అభ్యున్నతికి ప్రతిఒక్కరు సహకరించాలని కెసిఆర్ తెలిపారు. అనంతరం సిఎం కెసిఆర్15 మంది లబ్ధిదారులకు చెక్కులు అందించి దళిత బంధు పధకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో ఎస్సి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ప్రజాప్రతినిధులు కెసిఆర్ కు జ్ఞాపికను అందజేశారు. దళిత బంధు సిఎం కేసీఆర్ అనే నినాదాలతో సభా ప్రాంగణం మారు మ్రోగింది. జై దళితబంధు.. జై భీమ్.. జై హింద్.. జై తెలంగాణ అంటూ కెసిఆర్ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు.