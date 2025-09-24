Thursday, September 25, 2025
Homeవార్తలుఅంతర్జాతీయ వార్తలు
అంతర్జాతీయ వార్తలుతాజా వార్తలు

డల్లాస్‌లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసు వద్ద కాల్పుల మోత.. వ్యక్తి మృతి

2
- Advertisement -
- Advertisement -

డల్లాస్ ః అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్ర డల్లాస్ నగరంలోని ఇమిగ్రేస్ కార్యాలయం వద్ద బుధవారం ఓ సాయుధుడు అరాచక రీతిలో కాల్పులకు దిగాడు. కాల్పుల్లో ఓ వ్యక్తి చనిపోయాడు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఆ తరువాత సమీపంలోని బిల్డింగ్ వద్ద దుండగుడు తూటాల గాయాలతో మృతి చెంది ఉండగా గుర్తించారు. ఆ వ్యక్తి తనను తాను కాల్చుకుని చనిపోయినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఇద్దరిని వెంటనే ఆసుపత్రికి చికిత్సకు తరలించారని పోలీసు విభాగం ఓ ప్రకటన వెలువరించింది.

ఆగంతకుడు ఇక్కడ బాగా ట్రాఫిక్ ప్రాంతంలో ఉండే ఇమిగ్రేషన్ (ఐసిఇ) కార్యాలయం వద్దనే కాపు కాసి అక్కడికి వచ్చిన వారిపై కాల్పులకు దిగాడు. వెంటనే ఈ ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున అగ్నిమాపకశకటాలు, పోలీసు వ్యాన్లు తరలివచ్చాయి. చాలా సేపటి వరకూ ఏం జరుగుతున్నదో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది. సమీప భవనంపై నుంచి దుండగుడు అరాచకానికి దిగినట్లు ప్రాధమికంగా వెల్లడైంది. ఇక్కడి ఘటనను అమెరికా ఉపాధ్యక్షులు జెడి వాన్స్ ఖండించారు. చట్టపరమైన సంస్థల వద్ద ఇటువంటి దాడులకు దిగడం, భయోత్పాతాన్ని కల్పించడం గర్హనీయం అని వ్యాఖ్యానించారు. వ్యక్తి అరాచకానికి కారణాలను ఆరాతీస్తున్నారు.

- Advertisement -
Previous article
గురువారం రాశిఫలాలు (25-09-2025)

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

బంగ్లాదేశ్ చిత్తు.. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌కు భారత్

మన పవర్ తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు:కల్వకుంట్ల కవిత

దసరాకు ‘మాస్ జాతర’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్…

నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

ట్రాఫిక్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై కార్మికుల దాడి

బీహార్‌లో ఇబిసిల కోసం ప్రత్యేక చట్టం.. రాహుల్ గాంధీ హామీ

బిసి రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లను కొట్టేసిన హైకోర్టు

ద్రోహం చేసినోళ్లే సుద్దులు చెబుతున్నారు: హరీశ్ రావు

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

ఇడి విచారణకు సోనూసూద్..

ఎన్ని కుట్రలు చేసిన బిజెపిని ఆపలేరు:రామచంద్రర్ రావు

పరిహారం ఇవ్వకుండానే పనులు

ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య

బాసర గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

హైకోర్టులో మస్క్ ‘ఎక్స్’కు చుక్కెదురు..

ఎరువుల సరఫరా బాధ్యత మహిళా సంఘాలకే..

లేహ్‌లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం.. నలుగురి మృతి

కీసర పరిధిలో కిడ్నాప్ కలకలం

భారత మహిళ జట్టుకు ఆ లక్ష్యం సరిపోదు: మాజీ క్రికెటర్

తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్‌కు.. తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా నామకరణం

రష్యా విమానాలను కూల్చేయాలి.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ముగింపు దశలో హఫీజ్‌పేట రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులు

భగ్గుమన్న లద్దాఖ్ … రాష్ట్ర హోదా కోసం ఆందోళనలు

నాయకులుగా మనమే విఫలం అయ్యాం: కెటిఆర్

సోషల్ మీడియా సంస్థలు కంటెంట్ ను నియంత్రించాలి: కర్ణాటక హైకోర్టు

సూపర్ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్

దొంగస్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి పై కేసు

ఆర్‌టిసిలో ఎఐ వినియోగం

బౌలింగ్‌లో రాణించిన కెప్టెన్ ఆయుష్.. సిరీస్ మనదే

పహల్గామ్ ఎటాక్ కేసు.. ఉగ్రవాదులకు సహకించిన వ్యక్తి అరెస్ట్

హాస్టల్‌లో యువకుడి అనుమానస్పద మృతి

అప్పుడు మాట్లాడింది గుర్తు లేదా..? రెబాపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్

‘ఒజి’కి పెద్ద షాక్.. అందుకు నో చెప్పిన హైకోర్టు

పెద్ద సంఖ్యలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు.. వారిలో కొందరిపై భారీ రివార్డు

చెలరేగిన వైభవ్.. ఆసీస్‌ బౌలర్లను ఉతికేశాడు..

బుమ్రాకు విశ్రాంతి.. అతని స్థానం జట్టులో ఎవరొస్తారో?

నీట్ లో 99.9 శాతం మార్కులు… మెడిసిన్ చదవడం ఇష్టంలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ఆ విధంగా తలస్నానం చేస్తే పక్షవాతం వస్తుందా?

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.