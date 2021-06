వడ్డీరేట్లు యథాతథం

ఆర్‌బిఐ ద్రవ్యపరపతి విధానం సమీక్షలో నిర్ణయం

ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం జిడిపి అంచనా9.5 శాతానికి కుదింపు

వృద్ధి సంకేతాలు తగ్గినా ప్రోత్సాహకరంగానే ఉన్నాయి

ఆర్‌బిఐ చైర్మన్ శక్తికాంత దాస్

ముంబయి: మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాలను నిజం చేస్తూ భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది. మూడు రోజలు పాటు జరిగిన ఆర్‌బిఐ ద్వైమాసిక ద్రవ్యపరపతి విధానం సమీక్ష నిర్ణయాలను ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ శుక్రవారం మీడియాకు వెల్లడించారు. కొవిడ్ విజృంభణ, అధిక ద్రవ్యోల్బణం భయాల కారణంగా ఈ సారి కూడా వడ్డీరేట్లలో ఎలాంటి మార్పూ చేయలేదు. రెపో రేటు 4 శాతంగా ఉండగా, రివ ర్స్ రెపో రేటు 3.35 శాతంగా ఉన్నట్లు శక్తికాంత దాస్ తెలిపారు. ఏప్రిల్‌లో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలోను వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచిన విషయం తెలిసిందే. ఇక కొవిడ్ వ్యాప్తిని కట్టడి చేసేందుకు వివిధ రాష్ట్రాలు విధించి న ఆంక్షల కారణంగా ఆర్థికవ్యవస్థ రికవరీ కాస్త నెమ్మదించిందని, దీంతో ఈ సారి కూడా సర్దుబాటు విధాన వైఖరినే కొనసాగించనున్నట్లు దాస్ వెల్లడించారు. ఫారిన్ కరెన్సీ నిల్వలు 600 బిలియన్ డాలర్లకు చేరాయని, ఫలితంగా కరెన్సీ ఒడిదుడుకులు, ఇతర పరిణామాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలమని ఆయన చెప్పారు.

జిడిపి వృద్ధి అంచనా తగ్గింపు

2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరం జిడిపి అంచనాలను గతం లో అంచనా వేసిన 10.5 శాతంనుంచి 9.5 శాతానికి ఆర్‌బిఐ తగ్గించింది. అలాగే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికం వృద్ధి రేటు అంచనాలను కూడా 26.2 శాతంనుంచి 18.5 శాతానికి సవరించింది. దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో వినియోగ సంబంధిత డిమాండ్ మెరుగ్గానే ఉండవచ్చన్న ఆశాభావాన్ని ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు సకాలంలో వచ్చిన రుతుపవనా లే నిదర్శనమని దాస్ చెప్పారు. ఈ ఏడాది రుతుపవనాలు సాధారణంగా ఉండవచ్చని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆర్థిక అభివృద్ధికి అవసరమైన సంకేతాలు తగ్గినట్లుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ గత ఏడాదికన్నా ఎక్కువగానే ఉన్నట్లు చెప్పారు.

దేశవ్యాప్తంగా కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వేగవంతం కావడంతో పాటుగా ఇప్పటికే ప్రకటించిన ఉద్దీపన ప్యాకేజిలు పురోగమనానికి దోహదపడతాయన్నారు. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ద్రవ్యోల్బణం 5.1 శాతంగా నమోదు కావచ్చని ఆర్‌బిఐ అంచనా వేసింది. తొలి త్రైమాసికంలో 5.2 శాతం, రెండో త్రైమాసికంలో 5.4 శాతం ఉండవచ్చని తెలిపింది. ఎంఎస్‌ఎంఇలకు ఆర్థిక సహకా రం అందించడం కోసం రూ.16 వేల కోట్ల ద్రవ్యాన్ని స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(సిడ్బి)కి ఇవ్వనున్నట్లు ఆర్‌బిఐ తెలిపింది. జిశాప్ 2.0 కింద ఈ నెల 17న రూ.40 వేల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయనున్నట్లు ఆర్‌బిఐ తెలిపింది.

ఇకపై గ్రామీణ బ్యాంకులు కూడా డిపాజిట్ల సర్టిఫికెట్లను జారీ చేయడానికి ఆర్‌బిఐ అనుమతించింది. అలా గే కొవిడ్ కారణంగా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న హోటల్స్, టూరిజంలాంటి రంగాలకు రుణాలు అందించడం కోసం బ్యాంకులు రూ.15,000 కోట్లు తీసుకోవడానికి అనుమతించింది. గత ఏడాది కాలంగా కొవిడ్ మహమ్మారినుంచి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను, ఎకానమీని కాపాడడంలో ఆర్‌బిఐ నిమగ్నమైందని, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైతే భిన్నంగా ఆలోచించి చర్యలు తీసుకోవడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని శక్తికాంత దాస్ స్పష్టం చేశారు.

ఇక ఒకటో తేదీనే జీతాలు, పెన్షన్లు

సెలవు రోజుల్లోనూ ఆటేమేటెడ్ క్లియరింగ్ హౌస్ సేవలు

ఆగస్టు 1 నుంచి అమలు

బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు ఆర్‌బిఐ శుభవార్తనందించింది. ఇకనుంచి జీతాలు, పెన్షన్ చెల్లింపుల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంక్ సెలవులతో సంబంధం లేకుండా 1వ తేదీన అన్నీ సెటిలైపోతాయి. ఇప్పటివరకు ఆ పద్ధతిలేదు. 1వ తేదీన బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటే జీతాలు, పెన్షన్ల కోసం తర్వాతి రోజు వరకు ఎదురు చూడాల్సి వచ్చేది. ఆగస్టు 1 నుంచి ఈ కొత్త మార్పులు అమలులోకి రానున్నట్లు ఆర్‌బిఐ ప్రకటించింది. ఇకపై జీతాలు, పెన్షన్లు, వడ్డీ, ఇఎంఐలు, టెలిఫోన్ బిల్లులు, గ్యాస్ బిల్లులు, సిస్టమేటిక్ ఇనెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ లాంటివన్నీ ఒకటో తేదీన జమ లేదా కట్ కావడం జరుగుతుంది.

ఇక వీటికి బ్యాంక్ సెలవులతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. ఆగస్టు 1 నుంచి ఆటోమేటెడ్ క్లియరింగ్ హౌస్ సేవలు బ్యాంక్ సెలవు రోజుల్లోను అందుబాటులో ఉంటాయని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించింది. ఖాతాదారుల ఖాతాల్లో జమకావలసిన జీతాలు, పెన్షన్, డివిడెండ్, వడ్డీలాంటివన్నీసెలవుతో సంబంధం లేకుండా ప్రాసెస్ జరుగుతాయి. అలాగే ఖాతాదారులు చెల్లించాల్సిన లోన్ ఇంఎంఐలు, ఎలక్ట్రిసిటీ, టెలిఫోన్ బిల్లులు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం లాంటివి కూడా సెలవు రోజుతో సంబంధం లేకుండా కట్ అవుతాయి.

