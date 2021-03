నేటి నుంచి పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 3 డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం

ఉదయం 8 గంటలకే పెరుగుతున్న ఉక్కపోత

రానున్న రోజుల్లో 43 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీలకు చేరుకోనున్న పగటి ఉష్ణోగ్రతలు

అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారుల హెచ్చరిక

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: మార్చి నెలాఖరు నాటికి ఎండలు ముదిరిపోతున్నాయి. ఈ రెండు రోజుల్లో మరో 3 డిగ్రీల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే పలుచోట్ల 40 నుంచి 42 డిగ్రీల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరో 3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే మరింత వేసవితాపాన్ని తట్టుకోవాల్సి ఉంటుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు. మార్చి రెండో వారంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు కొద్దిగా హెచ్చు స్థాయిలో నమోదైనా ఆ తర్వాత మూడో వారంలో కొద్దిగా వాతావవరణం చల్లబడింది. నెలాఖరుకు వచ్చే సరికి సూర్యుడు ఉగ్రరూపం దాలుస్తున్నాడు. ఉదయం 8 గంటల నుంచే ఎండ వేడిమి పెరుగుతుండగా మధ్యాహ్నం తర్వాత భానుడు భగ్గుమంటున్నాడు.

రెండు, మూడు రోజుల్లో పొడి వాతావరణం

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాగల రెండు, మూడు రోజుల్లో పొడి వాతావరణం కొనసాగనుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ నాగరత్నమ్మ పేర్కొన్నారు. రాగల 24 గంటల్లో హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో 38 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఆమె తెలిపారు. 24 గంటల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడా వర్షపాతం నమోదు కాలేదని డైరెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఉపరితల ఆవరణ దక్షిణ మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతాల్లో 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఇది కొనసాగుతుందని ఆమె తెలిపారు.

మంచిర్యాలలో 42.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత

సోమవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన ఉష్ణోగ్రత వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మంచిర్యాల 42.2 డిగ్రీలు, ఆదిలాబాద్ 42.7, కుమురంభీం 41.9, జగిత్యాల 40, పెద్దపల్లి 40, నిజామాబాద్ 41.3, నిర్మల్‌లో 41.8, వరంగల్ రూరల్‌లో 39, కరీంనగర్ 40, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 40, వనపర్తి 38, వరంగల్ అర్భన్ 39, ములుగు 40, నారాయణపేట 38, మహబూబ్‌నగర్ 38, సిద్ధిపేట 39, జనగాం 39, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 40, యాదాద్రి భువనగిరి 39, కామారెడ్డి 39, రాజన్న సిరిసిల్ల 39, సూర్యాపేట 40, ఖమ్మం 40, మెదక్ 38, మహబూ బాబాద్ 39, జోగులాంభ గద్వాల్ 38, రంగారెడ్డి 39.7, హైదరాబాద్ 40.1, సంగారెడ్డి 38, వికారాబాద్ 39, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి 39.5, నల్లగొండ 40, నాగర్‌కర్నూల్ 39.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

Daytime temperatures are likely to rise by 3 degrees