2-డిజి ఔషధానికి డిసిజిఐ అనుమతి

తీవ్రమైన కొవిడ్ బాధితుల్లో అద్భుతంగా పని చేస్తుందని ట్రయల్స్‌లో రుజువైంది

కృత్రిమఆక్సిజన్‌పై ఆధారపడడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని సంస్థ ప్రకటన

న్యూఢిల్లీ: దేశాన్ని కరోనా మహమ్మారి వణికిస్తున్న వేళ కరోనా రోగులకు ఓ చల్లటి వార్త. కొవిడ్ మమహ్మారిని తరిమికొట్టే క్రమంలో భారత రక్షణ పరిశోధనా సంస్థ(డిఆర్‌డిఓ) ఓ కీలక ముందడుగు వేసింది. హైదరాబాద్‌లోని డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ సహకారంతో ఢిల్లీలోని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ అండ్ అల్లైడ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఐఎన్‌ఎంఎఎస్) ల్యాబ్‌లో రూపొందించిన యాం టీ కరోనా డ్రగ్‌కు అనుమతి సాధించింది. ఇప్పటికే నిర్వహించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ అద్భుతమైన ఫలితాల నేపథ్యంలో అత్యవసర వినియోగం కోసం యాంటీ కొవిడ్ 2 డియోక్సీడి గ్లూకోజ్(2డిజి) ఔషధానికి భారత డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్(డిసిజిఐ) అనుమతి మంజూరు చేసింది. తీవ్రమైన కోవిడ్ బాధితుల్లో ఈ మందు అద్భుతంగా పని చేస్తుందని, వేగంగా కోలుకోవడంతో పాటు ఆక్సిజన్‌పై ఆధారపడడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని డిఆర్‌డిఓ శనివారం ప్రకటించింది.

గ్లూకోజ్ రూపంలో ఉండే 2 డిజి ఔషధాన్ని దేశంలో సులభంగా ఉత్పత్తి చేయడంతో పాటుగా విరివిగా అందుబాటులోకి తేవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ డ్రగ్ సాచెట్‌లలో పొడి రూపంలో లభిస్తుంది. దీన్ని నీటిలో కరిగించి నోటిద్వారా తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ఇది వైరస్ వ్యాపించిన భాగాలకు చేరుకుని అక్కడ సెల్స్‌లోని కరోనా శక్తిని అడ్డుకోవడంతో పాటు విస్తరణను గణనీయంగా నిరోధిస్తుంది. దేశంలో రెండోదశలో కరోనా మమహమ్మారి విస్తరణ, ఎక్కువ మంది బాధితులు ఆక్సిజన్‌పై ఆధారపడాల్సి వస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ డ్రగ్ ఎన్నో విలువైన ప్రాణాలను కాపాడుతుందని శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు. అలాగే రోగులు ఆస్పత్రుల్లో చేరాల్సిన అవసరాన్ని కూడా గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని అంచనా.

ఐఎన్‌ఎంఎఎస్‌డిఆర్‌డిఓ శాస్త్రవేత్తలు హైదరాబాద్‌లోని సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ(సిసిఎంబి) సహాయంతో నిర్వహించిన ప్రయోగాల్లో ఇది వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని తేలింది. దీంతో గత ఏడాది మేలో కొవిడ్ రోగులలో 2 డిజి రెండో దశ ప్రయోగాలకు డిసిజిఐకి చెందిన సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (సిడిఎస్‌సిఓ) అనుమతి ఇచ్చింది. వీటి ఫలితాల ఆధారంగా 2020 డిసెంబర్, 2021మార్చి మధ్య కాలంలో 220 మంది రోగులపై మూడో దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్‌ను నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్నాటక, తమిళనాడుకు చెందిన 27 కొవిడ్ ఆస్పత్రుల్లో ప్రయోగాలను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ ఫలితాల వివరణాత్మక డేటాను డిసిజిఐకి సమర్పించిన నేపథ్యంలో తాజా అనుమతి లభించింది.

DCGI gives approval to use 2-DG as adjunct therapy