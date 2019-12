న్యూఢిల్లీ: భార్యను కత్తితో హత్యచేసి అనంతరం ఓ భర్త ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ దారుణ సంఘటన ఢిల్లీలో ద్వారకాలోని డిచాన్ కలాన్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సుదేష్, స్నేహ(46)లు 2002లో వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి 12వ తరగతి చదువుతున్న కొడుకు, 8వ తరగతి చదువుతున్న కూతురు ఉన్నారు. అయితే, సుదేష్ రూ.13 లక్షలు అప్పు చేయడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనై చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం రాత్రి భార్య, భర్తలు కొడవపడ్డారు. దీంతో సుదేష్ తన భార్యను కత్తితో పొడవడంతో ఆమె మరణించింది. ఆ తర్వాత అతను కూడా ఫ్యాన్ కు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరకొని మృతదేహాలను పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Debt ridden man hangs self after killed his wife in Dwarka