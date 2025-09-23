Tuesday, September 23, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుసూర్యాపేట

దక్కన్ సిమెంట్‌లో యుద్ధకాండ

2
- Advertisement -
- Advertisement -

డెక్కన్ సిమెంట్ పరిశ్రమలో ఉద్రిక్తత
గుండెపోటుతో ఔట్‌సోర్సింగ్ కూలీ మృతి
పోలీసులపై యుపి కార్మికుల రాళ్ల దాడి
ఎస్‌ఐతోపాటు కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలు
మన తెలంగాణ/పాలకవీడు: సూర్యాపేట జిల్లా, పాలకవీడు మండలంలోని డెక్కన్ సిమెంట్ పరిశ్రమలో సోమవారం ఉదయం ఘర్షణ వాతావరణం చోటుసుకుంది. దీనికి సంబంధించి పాలకవీడు ఎస్‌ఐ ఆర్ కోటేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..ఆదివారం సాయంత్రం డెక్కన్ సిమెంట్ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం, బలియా జిల్లా, కస్ కరూర్ తాలూకా, కాకర్‌ఘాట్‌కు చెందిన వినోద్ (45) కూలీగా పనిచేస్తున్నాడు. పరిశ్రమ వెనుక భాగంలోని లేబర్ కాలనీలో ఉంటున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం బట్టలు ఉతుకుతుండగా గుండెపోటు వచ్చింది. అక్కడ ఉన్నవారు వెంటనే మిర్యాలగూడ మ్యాక్స్ కేర్ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. డాక్టర్లు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి హార్ట్ ఎటాక్‌తో చనిపోయాడని నిర్ధారించారు. మృతదేహాన్ని అతని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

ఇదిలావుండగా, సోమవారం ఉదయం 10 గంటల సమయంలో డెక్కన్ సిమెంట్ గేట్ ముందు కొందరు కూలీలు గొడవ చేస్తున్నట్లు ఫ్యాక్టరీ నుండి సమాచారం రావడంతో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లారు. అక్కడ ధర్నా అవసరం లేదని.. వెళ్లి పనిచేసుకోవాలని ..మీలో నలుగురు వస్తే ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళతో జరిగిన విషయాన్ని చర్చించి మాట్లాడదామని ఎస్‌ఐ నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినా వారు వినకుండా పోలీసులపై మూకుమ్మడిగా రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫ్యాక్టరీ సెక్యూరిటీ రూమ్‌కి సంబంధించిన అద్దాలను పగులగొట్టారు. పోలీసులపై రాళ్లతో, సిమెంటు ఇటుకలతో దాడికి పాల్పడ్డారు. పరిశ్రమ ముందు పూలకుండీలను పగులగొట్టారు. పాలకవీడు పోలీస్ స్టేషన్‌కు చెందిన పోలీసు వాహనంపై రాళ్లతో దాడి చేయడంతో ముందు, వెనక అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. దాడుల్లో ఎస్‌ఐ కోటేష్‌తోపాటు కానిస్టేబుల్‌కు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం పరిశ్రమ అంతా పోలీసుల అదుపులో ఉంది. పోలీసులపై దాడి చేసిన వ్యక్తులను పట్టుకునే పనిలో పోలీసులు ఉన్నారు. ఘటన స్థలాన్ని ఎస్‌పి నరసింహ పరిశీలించారు.

- Advertisement -
Previous article
ర్యాగింగ్ భూతానికి ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బలి
Next article
హైదరాబాద్ లో దంచి కొట్టిన వాన.. రోడ్లన్నీ నదులాయే

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

కార్.. వార్

హైదరాబాద్ లో దంచి కొట్టిన వాన.. రోడ్లన్నీ నదులాయే

ర్యాగింగ్ భూతానికి ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బలి

హద్దు మీరిన పాక్ ఆటగాళ్లు

మంగళవారం రాశి ఫలాలు (23-09-2025)

మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ

విచారణలో తెలియదు…గుర్తులేదు…అని చెబుతున్నారు.. ఆయన బెయిల్ రద్దు చేయండి!

అల్పపీడన ప్రభావం.. మరో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు

టిజిపిఎస్‌సి సభ్యులుగా మరో ముగ్గురి నియామకం

బతుకమ్మ వేడుకలపై పోలీసుల ఆంక్షలా?: రాంచందర్ రావు

బండి సంజయ్ కి జగదీష్ రెడ్డి కౌంటర్

సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఛత్తీస్‌ఘడ్ సర్కార్ అంగీకారం

ఆర్‌టిసి కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్..

ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి అసలు బ్రెయినే లేదు: జగదీష్‌రెడ్డి ఎద్దేవా

భారత ఆటగాళ్లు క్యాచ్‌లు వదిలేయడానికి కారణం అదే: గవాస్కర్

ఆ లగ్జరీ కార్లు మీ వద్దకు ఎలా వచ్చాయి?.. కెటిఆర్‌ను ప్రశ్నించిన బండి

జిఎస్టీ తగ్గింపుతో తెలంగాణకు రూ.7వేల కోట్ల నష్టం: రేవంత్‌ రెడ్డి

సింగరేణి కార్మికులకు దసరా బోనస్ ప్రకటించిన సర్కార్..

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఎన్‌కౌంటర్.. ఇద్దరు మావోయిస్టుల మృతి

ఓటుకు నోటు కేసు.. సుప్రీంలో వాదనలు పూర్తి.. తీర్పు రిజర్వ్

‘ఒజి’ సెన్సార్ పూర్తి.. రన్‌టైమ్ ఎంతంటే..

క్రేజీ అప్‌డేట్.. ప్రభాస్ హీరోయిన్‌తో చరణ్ నెక్ట్స్ సినిమా..

మానవత్వం చాటుకున్న మంత్రి సీతక్క

ప్రశాంత్ యూనివర్స్‌ నుంచి మరో సూపర్ హీరో వచ్చేశాడు..

మీ సమస్య పరిష్కరించకుంటే స్థానిక ఎన్నికలను బహిష్కరించండి: కెటిఆర్

వైసిపి చర్యల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: లోకేష్

‘ఒజి’ ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. పవన్ యాక్షన్ అదిరిపోయింది..

రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది కాళేశ్వరమే: హరీశ్

కబ్జా చేసిన వారిలో రౌడీషీటర్లు ఉన్నారు: రంగనాథ్

కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేస్తే బుల్డోజర్ రాజ్యానికి లైసెన్స్ ఇచ్చినట్లే : కెటిఆర్

‘కాంతార ఛాప్టర్-1’ ట్రైలర్.. నిజంగా విజువల్ ట్రీట్..

పరువాలతో హీటెక్కిస్తున్న ప్రియాంక అగర్వాల్

సింగరేణి లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు పంపిణీ : భట్టి

అవకాశాలు మళ్లీ మళ్లీ రావు.. అభిషేక్‌కు సెహ్వాగ్ సూచన

సమ్మక్క సారలమ్మ తల్లులను దర్శించుకున్న సీతక్క

ఐటి రంగంలో భారతీయులకు చాలా నైపుణ్యం ఉంది: చంద్రబాబు

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద… పది గేట్లు ఎత్తివేత

ప్రియురాలిని చంపేసి… మృతదేహంతో సెల్ఫీ దిగిన ప్రియుడు

రెండు రికార్డులు సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ

ఎవరినీ తొలగించలేదు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.