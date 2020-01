దీపిక ఎపిసోడ్‌లో కేంద్రమంత్రి జవదేకర్ వ్యాఖ్య

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశం వంటి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కళాకారులే కాదు, సామాన్యులు కూ డా తమ అభిప్రాయాలు తెలిపేందుకు ఎక్కడి కైనా వెళ్లవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం వ్యాఖ్యానించింది. ప్రముఖ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనే జెఎన్‌యుకు వెళ్లినందుకు ఆమె రాబోయే చిత్రం ఛపాక్‌ను బహిష్కరించాలని బిజెపి నాయకులతో పాటు కొందరు అనడంపై కేంద్రం ఈ విధంగా స్పందించింది. అలాంటి అభిప్రాయాలకు ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పలేదని కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ విలేకరులతో అన్నారు. విద్యార్థులపై దాడి జరిగిన తర్వాత సంఘీభావం ప్రకటిం చేందుకు దీపిక మంగళవారం జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయానికి (జెఎన్‌యు) వెళ్లడంపై విలేకరులు అడిగినప్పుడు కేంద్ర మంత్రి ఈ సమాధానమిచ్చారు. కేబినెట్ సమావేశం వివరాల్ని ఆయన విలేకరులకు తెలిపారు. ఆమె సినిమాను బాయ్‌కాట్ చేయా లని బిజెపి నిర్వాహకులు ఇచ్చిన పిలుపుపై అడగ్గా వారేం చెప్పారో తనకు తెలీదన్నారు. జెఎన్‌యు గొడవలపై అడగ్గా పోలీస్ దర్యాప్తు లో నిందితులెవరో వెల్లడవుతుందన్నారు.

దీపిక మూవీని బాయ్‌కాట్ చేయండి

‘తుక్డే గ్యాంగ్’కు మద్దతిచ్చిన బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనే రాబోయే సినిమా ఛపాక్‌ను బహిష్కరించాలని దక్షిణ ఢిల్లీ బిజెపి ఎంపి రమేష్ బిధూరి బుధవారం పిలుపునిచ్చారు. దేశవ్యతిరేకులకు మద్దతిచ్చే బదులు దీపిక దేశంలోని యువతకు సానుకూల సందేశాన్నివ్వాల్సి ఉంటుందని బిధూరీ సూచించారు.

భయపడ్డా : అమర్త్యసేన్

జెఎన్‌యు హింసాకాండ గురించి తను భయపడ్డానని నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత అమర్తసేన్ చెప్పారు. పరిస్థితిని అదు పు చేసేందు కు యూనివర్శిటీ పాలకులు, పోలీసులు చేసిన ఆలస్యాన్ని ఆయన ఖండించారు. ‘జరుగుతున్నది చూస్తుంటే భయమేస్తోంది’ అని ఆయన ఇన్‌ఫోసిస్ ప్రైజ్ 2019 కార్యక్రమంలో చెప్పారు. ‘బయటివారు రాకుండా క్యాంపస్‌లో హింసా కాండకు పాల్పడకుండా యూనివర్శిటీ యం త్రాంగం నిరోధిందచలేక పోయింది. విద్యార్థులపై దాడి జరుగుతున్నా శాంతి భద్రతల్ని కాపాడడంలో యూనివర్శిటీ పాలనా యంత్రాంగం, పోలీసుల మధ్య కమ్యునికేషన్‌లో చాలా ఆలస్యం జరగడం నాకు భయం కలిగించింది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సిఎఎ) గురించి అడగ్గా అమర్తసేన్ ‘అది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం. సుప్రీంకోర్టు దాన్ని రద్దు చేయాలి. మతపర విభేదాలతో పౌరసత్వం వంటి ప్రాథమిక హక్కుల్ని ముడిపెట్టడం తగదు’ అన్నారు.

మేం మీకోసం పోరాడతాం : కనిమొళి

జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్శిటీలో (జెఎన్‌యు) హింసాకాండ జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత డిఎంకె నాయకురాలు కనిమొళి బుధవారం అక్కడికి వెళ్లారు. అక్కడి విద్యార్థులకు మద్దతుగా తమ పార్టీ పోరాడుతుందని చెప్పారు. జెఎన్‌యులో సబర్మతి హాస్టల్‌కు కనిమొళి వెళ్లారు.

