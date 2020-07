శ్రీనగర్ : అమర్ నాథ్ ఆలయాన్ని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ శనివారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆలయంలో పూజలు చేశారు. రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం రాజ్ నాథ్ సింగ్ జమ్మూకశ్మీర్ కు వచ్చారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై ఆయన ఆర్మీ, పోలీసు అధికారులతో శుక్రవారం సమీక్ష చేశారు. పాక్ సరిహద్దుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన ఆర్మీ, పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం రాజ్ నాథ్ తో పాటు ఆలయంలో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్, ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎంఎం నరవానే, పలువురు ఆర్మీ అధికారులు పూజలు చేశారు. ఆలయంలో పూజలకు ముందు రాజ్ నాథ్ కుప్వారా జిల్లాలోని నియంత్రణ రేఖ (ఎల్ ఒసి) సమీపంలోని ఫార్వర్డ్ పో‌స్ట్‌ను సందర్శించారు. అక్కడ విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సైనికులతో మంత్రి మాట్లాడారు. దేశ రక్షణలో సైనికులు చూపిస్తున్న ధైర్యసాహాసాలను ఆయన కొనియాడారు. సైనికుల త్యాగాలు వెలకట్టలేనివని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Feeling extremely blessed after praying at Shri Amarnathji Holy Cave in Jammu and Kashmir.

बर्फ़ानी बाबा की जय! pic.twitter.com/Ib5jgLUpkt

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 18, 2020