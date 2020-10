కన్నీటి కడలి నుంచి చిరునవ్వుల జల్లు

ఢిల్లీ బాబాదాబా వృద్ధ దంపతుల జీవన గాధ

న్యూఢిల్లీ: సోషల్ మీడియా కేవలం వ్యాఖ్యలు, విమర్శలను ప్రసారం చేయడమే కాదు, బతుకులకు ఉపయోగపడే మంచి పని కూడా చేయగలదని రుజువు చేసే సంఘటన ఢిల్లీలో జరిగింది. నిన్నటివరకు కన్నీరు మున్నీరయ్యే వృద్ధ దంపతులు సామాజిక మాధ్యమం తమ బతుకునకు మంచి చేసిందని ఆనందంలో మునికి తేలుతున్నారు. వారి ముఖాలపై ఇప్పుడు చిరునవ్వు తొణికిసలాడుతోంది. కరోనా ప్రభావం ఎందరి ఉపాధినో చిన్నాభిన్నం చేసింది. కొన్ని నెలలు చిరువ్యాపారులకు దిక్కు లేకుండా పోయింది. ఇటువంటి చిరు వ్యాపారి 80 ఏళ్ల వృద్ధుడు కాంటా ప్రసాద్, అతని కుటుంబం కొన్నేళ్లుగా ఢిల్లీ లోని మాల్వియా నగర్‌లో బాబా కా దాబా పేరుతో చిన్న హోటల్ నడుపుకుంటూ బతుకుతున్నారు. కరోనా వ్యాపించక ముందు వరకూ ఆ చిన్న హోటల్ బాగా సాగేది. కరోనా వచ్చిన తరువాత వీరి పరిస్థితి తారుమారయ్యింది. లాక్‌డౌన్ కారణంగా కొన్ని నెలల పాటు దాబా మూతపడింది. లాక్‌డౌన్ ఎత్తేసిన తరువాత తిరిగి హోటల్ తెరిచినా ఎవరూ సరిగ్గా రాక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఇటీవలనే ఈ వృద్ధ దంపతులు తమ దీన గాధను ఒకరికి చెప్పుకోవడం, ఆ వ్యక్తి వీరిని ఓదార్చుతూ ధైర్యం చెప్పడం వీడియోలో అందరికీ తెలిసింది.

భగవంతుడు మీ పాలిట ఉన్నాడు మీరు బాధపడకండి అంటూ ఆ వ్యక్తి వీరిని ఓదార్చాడు. అంతేకాదు ఈ దాబాలో తయారు చేసే మటర్ పన్నీర్ చాలా బాగుంది. మాల్వియా నగర్ లోని హనుమాన్ మందిరం ఎదురుగానే ఈ దాబా ఉంది అని బాబా కా దాబా హోటల్ చోటును వీడియోలో తెలియచేయడంతో అది బాగా వైరల్ అయింది. ఢిల్లీ ప్రజలంతా బాబా కా దాబాకు దయచేసి భోజనం చేయండి, వారికి సహాయం చేయండి అని వసుంధర టంఖా శర్మ అనే మహిళ ట్వీట్ చేశారు. రవీనా టండన్, రణ్‌దీప్ హుదా, సునీల్‌శెట్టి వంటి బాలీవుడ్ ప్రముఖులు, యుపి పోలీస్ అధికారి వృద్ధ దంపతులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ ట్వీట్ చేశారు. ఇది ప్రజల్లోకి బాగా ప్రచారం కావడంతో బాబా కా దాబా జనంతో పోటెక్కింది. అనేక మంది భోజనానికి వస్తున్నారు. చాలా మంది సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. ఒక దాత వచ్చి వృద్ధుడికి రూ.10 వేలు ఆర్థిక సాయం చేశాడు. సోషల్‌మీడియా ప్రభావంతో ప్రజలు ఇదివరకులా బారులు తీరడం వృద్ధదంపతుల జీవితానికి ఊపిరి పోసింది. సోషల్ మీడియా ఇలాంటి మంచి పనులు చేయడాన్ని అభినందిస్తూ నటి స్వరా భాస్కర్ ట్వీట్ చేశారు.

