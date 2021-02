కొత్త వ్యవసాయ బిల్లులను ఉపసంహరించుకోవాల్సిందే : కేజ్రివాల్

న్యూఢిల్లీ: ‌కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం ఇటీవ‌ల తీసుకొచ్చిన కొత్త వ్యవసాయ బిల్లులను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాల్సిందేనని ఢిల్లీ సిఎం అరవింద్ కేజ్రివాల్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ బిల్లులు రైతుల పాలిట డెత్ వారెంట్ల వంటివని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. యుపికి చెందిన రైతులతో ఆయన ఆదివారం సమావేశమయ్యారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. కొత్త వ్యవసాయ బిల్లులకు సంబంధించి రైతులతో సమగ్రంగా చర్చించినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ బిల్లులు అమలులోకి వస్తే వ్యవసాయ రంగం కార్పొరేట్ సంస్థల గుప్పిట్లోకి వెళ్లిపోవడం ఖాయమని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొత్త వ్యవసాయ బిల్లుల ఉపసంహరణ జరిగే వరకు ప్రతిపక్షాలు ఏకమై రైతుల తరపున ఉద్యమించాల్సిందేనని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

