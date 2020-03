న్యూఢిల్లీ: నిర్భయదోషుల ఉరితీతపై ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మరో నిర్భయ ఘటన జరగకుండా యావత్తు దేశం ప్రతిజ్ఞ చేయాలన్నారు. దోషులకు శిక్ష పడటానికి ఏడేళ్లు పట్టిందన్న ఆయన పోలీస్, న్యాయవ్యవస్థలోని లోపాలను సవరించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. కొన్ని రోజులుగా చట్టాన్ని అపహాస్యం చేసిన దోషులకు సరైన శిక్షపడిందన్నారు. మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక చట్టాలు తెస్తామని కేజ్రీవాల్ తెలిపారు. నిర్భయదోషులకు ఉరిపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు.

Delhi CM Says It took 7 years for justice to be delivered, Delhi CM Arvind Kejriwal:It took 7 yrs for justice to be delivered. Today,we’ve to take a pledge that a similar incident does not happen again. We’ve seen how the convicts manipulated the law until recently.There are a lot of loopholes in our system, we need to improve the system