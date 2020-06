ఢిల్లీలో మొదటి ప్లాస్మా బ్యాంక్: కేజ్రీవాల్

న్యూఢిల్లీ: ప్లాస్మా బ్యాంక్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సోమవారం ప్రకటించారు. మరో రెండు రోజుల్లో అది ప్రారంభమవుతుందని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వ సంస్థ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ బిలియరీ సైన్సెస్‌లో ప్లాస్మా బ్యాంక్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. పేషెంట్లకు అవసరమైనపుడు డాక్టర్లు లేదా ఆస్పత్రులు సంప్రదించవచ్చునని సూచించారు. దేశంలో కరోనా పేషెంట్లకు చికిత్స అందించే మొదటి ప్లాస్మా బ్యాంక్ ఇదేనన్నారు. క్లినికల్ ట్రయల్ కింద 29మందికి ప్లాస్మా చికిత్స అందించగా ప్రోత్సాహకర ఫలితాలున్నట్టు తెలిపారు.

ఢిల్లీ ఆరోగ్యమంత్రి సత్యేందర్‌జైన్ కూడా ప్లాస్మా చికిత్సతో కరోనా నుంచి కోలుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఎల్‌ఎన్‌జెపి ఆస్పత్రిలో 35మందికి ప్లాస్మా అందించగా,34 మంది కోలుకున్నారు. ఒకరు మృతి చెందారు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో 49 మందికి ప్లాస్మా ఇవ్వగా 46మంది కోలుకున్నారు. ముగ్గురు మరణించారు. కరోనా నుంచి కోలుకున్నవారు ప్లాస్మా ఇచ్చేందుకు ముందుకు రావాలని కేజ్రీవాల్ కోరారు.

Delhi govt is planning to come up with plasma bank