ఢిల్లీలో ప్లాస్మా బ్యాంకు ప్రారంభం

ప్లాస్మా దాతలకు కఠిన అర్హతలు

కిడ్నీ, గుండె, లంగ్స్, సుగర్, బిపి రోగులు ప్లాస్మా ఇవ్వలేరు

బిడ్డ తల్లులూ ప్లాస్మా దానానికి అనర్హులు

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ చికిత్స కోసం ప్లాస్మా బ్యాంకు(నిధి) దేశ రాజధానిలో గురువారం ప్రారంభమైంది. కరోనా వైరస్ వ్యాధి బారినపడి కోలుకున్న రోగులు 14 రోజుల తర్వాత తమ ప్లాస్మాను కరోనా రోగులకు దానం చేయవచ్చని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఈ సందర్భంగా ఆన్‌లైన్ మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. ప్లాస్మా దాతగా ఉండాలంటే చాలా కఠినమైన అర్హతలు అవసరమని ఆయన అన్నారు. ఈ ప్లాస్మా బ్యాంకుతో ఢిల్లీలో కరోనా మరణాల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతుందన్న ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ బిలియిరీ సైన్సెస్(ఐఎల్‌బిఎస్) ప్రాంగణంలో ఈ ప్లాస్మా బ్యాంకును ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.

కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకున్న రోగులు తమ ప్లాస్మా దానం చేసేందుకు 1031 నంబరుకు లేదా 8800007722 వాట్సాప్ నంబరుకు సంప్రదించవచ్చని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్లాస్మా దాతకు ప్రశంసా పత్రాన్ని కూడా అందచేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ప్లాస్మా దానానికి సంసిద్ధత తెలిపిన వ్యక్తిని ప్రభుత్వ డాక్టరు ముందుగా సంప్రదించి అతని వైద్య చరిత్ర, అర్హతకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలు తెలుసుకుంటారని కేజ్రీవాల్ వివరించారు. 18 నుంచి 60 సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉండి 50 కిలోల కన్నా ఎక్కువ బరువు ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే ప్లాస్మా దానానికి అర్హుడని ఆయన తెలిపారు. తన జీవితంలో గర్భం దాల్చిన మహిళ కూడా ప్లాస్మా దానానికి అర్హురాలు కాదని, అలాగే ఇన్సులిన్ వాడేవారు, తన బ్లడ్ సుగర్ లెవల్స్ స్థిరంగా లేని మధుమేహ రోగులు కూడా ప్లాస్మా దానానికి అర్హులు కారని కేజ్రీవాల్ చెప్పారు. అదే విధంగా గుండె, కిడ్నీ, ఊపిరి తిత్తుల వ్యాధులతో బాధపడే వారు కూడా అర్హులు కారని ఆయన తెలిపారు. హైపర్ టెన్షన్‌తో బాధపడేవారు కూడా ప్లాస్మా దానానికి అర్హులు కారని ఆయన చెప్పారు.

కరోనా వైరస్‌తో బాధపడుతున్న రోగులకు తమ ప్లాస్మాను దానం చేసేందుకు ప్రజలు ముందుకు వచ్చినపుడే ప్లాస్మా బ్యాంకు విజయవంతమవుతుందని కేజ్రీవాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. బుధవారం వరకు దాదాపు 58,000 రోగులు కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకున్నారని ఆయయన చెప్పారు. ఇంత కఠిన అర్హతలు ఉన్నందువల్ల చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే తమ ప్లాస్మాను దానం చేయగలరని ఆయన అన్నారు. డాక్టర్ సిఫార్సు మేరకే ప్లాస్మా చికిత్స జరుగుతుందని, సంబంధిత ఆస్పత్రి ప్లాస్మా కోసం ఐఎల్‌బిఎస్‌ను సంప్రదించాల్సి ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ప్లాస్మా కోసం ప్రజలు నేరుగా ప్లాస్మా బ్యాంకును సంప్రదించరాదని ఆయన సూచించారు. బుధవారం ఒక్కరోజే ఢిల్లీలో 2,442 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఇప్పటివరకు వైరస్ సోకిన వారి సంఖ్య 89,000 దాటింది. ఇప్పటివరకు దేశరాజధానిలో వైరస్‌కు 2,803 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Delhi Govt to facilitate donors.

1. Govt will arrange for transport to the ILBS Hospital, or reimburse travel cost.

2. If you've not yet been tested negative after being tested positive for Covid initially, we will arrange for you to be tested.

Link: https://t.co/jsU7p3y4H7

— AAP (@AamAadmiParty) July 2, 2020