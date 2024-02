మెట్రో సైడ్ వాల్ కూలి ఒకరు మృతి..

- Advertisement -

రాజధాని ఢిల్లీలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. గురువారం ఢిల్లీ-గోకులపురి మెట్రో స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌పామ్ సైడ్ వాల్ ప్రమాదవశాత్తు కుప్పకూలింది. ఈ ఘటన సమయంలో మెట్రో స్టేషన్ క్రింద నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిపై పెచ్చులు ఊడి పడడంతో తీవ్రంగా గాయపడి మృతి చెందాడు.

ఈ ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురికి గాయాలు కావడంతో చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు.

#WATCH | A side slab of the boundary wall at Gokulpuri metro station collapsed today. One person injured in the incident was rushed to a nearby hospital, according to Delhi Fire Service.

At least 3 to 4 persons were injured. One person was trapped under the debris and was… pic.twitter.com/I32zCK2nYQ

— ANI (@ANI) February 8, 2024