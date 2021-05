ఢిల్లీకి పొంచి ఉన్న థర్డ్ వేవ్ ముప్పు

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి కరోనా థర్డ్ వేవ్ ముప్పు పొంచి ఉన్నట్టు ఐఐటి ఢిల్లీ నివేదిక వెల్లడించింది. థర్డ్ వేవ్‌లో ఢిల్లీలో సగటున రోజుకు 45 వేలకు పైగా కేసులు నమోదవుతాయని అంచనా. అలాగే ప్రతి రోజూ దాదాపు తొమ్మిది వేల మంది ఆస్పత్రిలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోడానికి ఢిల్లీ సిద్ధంగా ఉండాలని నివేదిక హెచ్చరించింది. అటువంటి పరిస్థితి తలెత్తితే ఢిల్లీ నగరానికి ప్రతిరోజూ 944 టన్నుల ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతుంది.

ఈ సూచనల నేపథ్యంలో డిల్లీలో ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభించారు. ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా చూడడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఆక్సిజన్ సరఫరా, నిర్వహణపై ఐఐటి ఢిల్లీ, కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం కలసి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాయి. ఆక్సిజన్ పంపిణీపై ఐఐటి డిల్లీ తయారు చేసిన బ్లూప్రింట్‌ను ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో వివరించాలని గతంలో హైకోర్టు ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని కోరడం, దానికి నాలుగు వారాల సమయం ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం తెలిసిందే.

Delhi needs to be ready for covid third wave says IIT