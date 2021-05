ఢిల్లీలో తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. ఆరోగ్య శాఖ బులెటిన్ ప్రకారం ఢిల్లీలో మంగళవారం కొత్తగా 1,568 కోవిడ్-19 కేసులు, 156 మరణాలు నమోదయ్యాయి. అదే సమయంలో కోవిడ్-19 నుంచి 4,251 మంది కోలుకున్నారు. ఢిల్లీలో ఇప్పటివరకు 23,565 మంది బాధితులు కరోనాకు బలయ్యారు. గత 24గంటల్లో 73406 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు. దేశ రాజధానిలో మొత్తం 1,374,682 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ కాగా, ప్రస్తుతం 21,739 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయని ఢిల్లీ ఆరోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కోవిడ్ -19 పాజిటివిటీ రేటు 2.14 శాతానికి తగ్గిందని ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

