ఢిల్లీలో మరో 576 మందికి వైరస్

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో గత 24 గంటల్లో 73,451 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా 576 కొత్త కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. తాజాగా మరో 103 మరణాలు సంభవించాయి. అదే సమయంలో కరోనా నుంచి 1,287 మంది బాధితులు కోలుకున్నారు. దీంతో మొత్తం కోవిడ్-19 పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 14,27,439కి చేరింది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 9,364 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఢిల్లీలో పాజిటివిటీ రేటు 0.78శాతంగా ఉందని వైద్యఆరోగ్యశాఖ అధికారులు తాజాగా విడుదల చేసిన హెల్త్ బులిటెన్ లో ప్రకటించారు.

COVID19 | Delhi reports 576 new cases (positivity rate 0.78%), 103 deaths, and 1,287 recoveries in the last 24 hours

Active cases: 9,364

Case tally: 14,27,439 pic.twitter.com/4oMYWc81DK

— ANI (@ANI) June 2, 2021