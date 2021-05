బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుల చికిత్సకు ఢిల్లీలో 3 ప్రత్యేక కేంద్రాలు

న్యూఢిల్లీ: బ్లాక్ ఫంగస్ లేక మ్యూకర్‌మైకోసిస్ కేసులకు చికిత్స అందచేసేందుకు దేశ రాజధానిలోని మూడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గురువారం ప్రకటించారు. అధికారులతో, వైద్య నిపుణులతో సమావేశమైన కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీలో బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుల పెరుగుదలపై చర్చించారు. అనంతరం ఆయన ఒక ప్రకటన చేస్తూ సమావేశంలో మూడు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుల చికిత్స కోసం లోక్‌నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్ ఆసుపత్రి, గురు తేగ్ బహదూర్ ఆసుపత్రి, రాజీవ్ గాంధీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తామని కేజ్రీవాల్ చెప్పారు. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ చికిత్సలో ఉపయోగించే మందులను సమృద్ధిగా ఉంచుతామని, ఈ వ్యాధి నివారణకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలపై ప్రజలను చైతన్యపరుస్తామని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

Delhi to set up dedicated centres for treatment of black fungus